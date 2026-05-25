EMOTIVNO! Anita i Luka zaplakali od sreće kad su čuli kog je pola beba, ovo su dugo čekali (VIDEO)

Prelepo!

Voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću kako bi takmičarima Elite 9, ali i budućim roditeljima Aniti Stanojlović i Luki Vujoviću pročitao važno pismo od Velikog šefa.

- Draga Elito, želimo da vam saopštimo lepe vesti! Čestitamo Aniti i Luki koji će uskoro postati roditelji jedne devojčice. Srećno! Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Budući roditelji kada su saznali ovu informaciju koju su dugo čekali poskakali su od sreće, te su krenuli da se grle.

- Ja sma bila ubeđena da je dečak. Doktorka mi je rekla da misli da je dečak i bila sam ubeđena da ću rađati samo dečake. Baš sam želela devojcicu - rekla je Anita.

- Ovo je bila naša želja! Hvaal od sveg srca. Sa ovim imamo 99% sigurnost da je sa bebom scve okej - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić