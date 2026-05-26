IZBACILA SAM GA IZ STANA, HTELA SAM DA ZOVEM POLICIJU: Sukob između Stanije i Asmina ne jenjava, nastavlaju da iznose sve iz njihovog odnosa! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je podigao Asmina Durdžića.

- Sinoć te je Darko pitao kada bi ostao nasamo sa Stanijom šta bi je pitao. Rekao si da bi je pitao da li ju je sramota - glasila je konotacija.

- Za sve ovo što je slagala. ja ovu ženu ne prepoznajem. Nikada je nisam uvredio, povisio ton. Ona mi je u svađama govorila k*rvin sine - rekao je Asmin.

- Izbacila sam ga i stana i rekla sam mu da ako se vrati da ću zvati policiju. Izbacila sam ga iz stana jer mi je tražio slike Maje Marinković - rekla je Stanija.

- Ona je sa mojim tatom pričala na video kol par puta da bi posle rekla da ju je nagovaro da proda stan. Za auto kada je meni govorila, da ne zna šta će joj auto, ja sam joj rekao da proda auto ako joj ne treba i da uloži u nešto. Najviše me je pogodilo kada je rekla da je ova žena za sve bila u pravu, a aja sam je branio tri godine. Treća stvar da je obna mene finansirala, četvrta stvar da sam poželeo Nori smrt. Brat mi je govorio da će biti gora od Aneli. Ona je napolju bila dama i gospođa. Sve živo izvrće. Ja i Stanija nismo pet put bili na video pozivu - rekao je Asmin.

- Ja nisam mogla da piškim od lika. Smarao me je. Psihički me je urnisao - rekla je Stanija.

- Sve živo je izvrnula. Ništa nije priznala. Ona svaki dan priča da sam ostavio svoju malu poroicu zbog nje. Nisam zbog nje - rekao je Asmin.

- On bi mene gazio i da nije bilo Maje - rekla je Stanija.

- Bih. Ja sam njenu mamu poštovao više nego svoju. Ja joj šaljem iz Austrije ketering za Uskrs i Božić, ma za svaki praznik. Ja nikada nisam spomenuo ni hranu, piće, hotele nego samo račune - rekao je Asmin.

- Što si hteo da praviš svadbu sa njom? - pitao je Milan.

- Pumpali smo to za medije nego što je tako stvarno bilo - rekao je Asmin.

- Hteo je da pravimo venčanje bez gostiju, ja to nisam htela - rekla je Stanija.

- Šta imaš da joj zameriš za tri godine veze? - pitao je Milan.

- Nikada u životu nije platila let, slala mi je poruke da joj pošaljem novinare na aerodrom. Uvek je gledala sebe da uzdigne, a mene da ponizi. Nije me poštovala kao muškarca. Ona je govorila da joj je Marko Marković najveća ljubav kada su je novinari pitali, ja sam već tad počeo da se hladim. Žena nema da plaća osnovne troškove u Majamiju - rekao je Asmin.

- On mene mrzi zato što sam ja ušla. Hteo je da budem mutava žena - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović