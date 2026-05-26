Maja priželjkuje razgovor sa Filipom Carem? Asmin podivljao kao nikad do sad, pa priznao da izmišljao laži o Staniji! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević pitao je Maju Marinković šta bi pitala Filipa Cara da ima priliku, a to je izazvalo haos u Beloj kući.

- Pitala bih ga kako ga nije sramota da me pljuje napolju svo ovo vreme - rekla je Maja.

- Ja mislim da si ti njega zvala dva ili tri puta. Ja verujem svemu što vidim svojim očima - rekao je Asmin.

- Ja nisam imala telefon. Mi imamo milion zajedničkih pesama. Ja sma pevala to posle - rekla je Maja.

- Jedna mala greška i ja plaim auto i idem od nje, sada ne mogu ovde da pobegnem od nje. Ti možeš sad od mene da odeš - rekao je Asmin.

- Zašto, ja tebe volim!? - rekla je Maja.

- Ja tebe ne volim. Ti si najveći blam u istoriji rijalitija. Ja verujem da si zvala Cara 20 puta i ti si sad za mene ćao - rekao je Asmin.

- Ja moram sebe da odbranim - rekla je Maja.

- Uopšte me ne čudi što Maja ovako odgovara, tera mu kontru sa Carem. On bukvalno priča da mu je krivo što se ovako izdešavalo. On je rekao da je ne bi vređao da nije bilo Maje. Ispada da je njemu krivo zbog svega toga što je radio zbog Maje, zbog nje nije išao ni na ostrvo. Milan te direktno pitao da li ima prljav veš, a ti si rekao da nema. Čemu sve ovo? - pitala je Matora.

- Ona je počela da priča sve loše o meni - rekao je Asmin.

- Ti si rekao da je prostitutka i da se j*be za pare - rekla je Matora.

- Ne, rekao sam samo da ima na OnlyFansu - rekao je Asmin.

- On je sad rekao da nemaju prljav veš i da ne bi to radio da nije uvredila tebe - rekla je Matora.

- Rekao sam da mogu da mislim da se bavila i prostitucijom - rekao ej Asmin.

- Tis i mene pitao da li da uđeš sa Stanijom u vezu sad - rekla je Matora.

- Ja sam Maji rekao da nemam emocije prema njoj da bih radio isto kao sa Aneli. ja kad sam rekao da se njena mama j*bala za stan ustao sam posle 15 minuta i rekao da nije. To sam rekao samo jer je ona vređala Majinu majku - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić