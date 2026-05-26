Filip Car im ljulja tlo pod nogama: Maja tvrdi da nije zvala bivšeg dečka, Asmin izgoreo od nepoverenja (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi nastavio svoju raspravu sa Majom Marinković.

- Ja sam rekao: "Nemam šta da je pitam, nemam šta da pričam" - rekao je Asmin.

- Nije tako bilo, rekao si da nemaš šta da pričaš sa Stanijom jer si sa Majom u vezi - rekao ej Milan.

- Verujem ti sve za Filipa Cara i Maju što si rekao - rekao je Asmin.

- To nije istina. Je l' postoje dokazi? Evo nek nađe sa Instagrama ako je vratio prfil pošto su ga hakovali. Postoje dokazi na storiju. Šta sam ja njemu rekla tu? Nemam ja šta nejga da pitam, nisam ga zvala. Ja se ne sećam celog broja telefona. Da sam imala telefon prvo bih zvala svog oca - rekla je Maja.

- Šta je ona tebi pričala kad je došla sa prve operacije? - pitao je Asmin.

- Rekla je da je Taki pozdravio Anđela, mene i Kačavendu. Ko je on meni tad bio u životu? Šta te boli k*rac! - vikala je Maja.

- Kad si poslednji put poručivala pesme? - pitao je Asmin.

- Koje su vaše pesme? - pitao je Milan.

- Naše pesme su Supermen, Nemoj da se bojiš, imamo milion, ali je l' to bitno - rekla je Maja.

- Ja želim poligraf u jednom danu za Staniju, Aneli i Maju Marinković - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić