Au, kakav Pretres nedelje: Milan saopštio Luki i Aniti kog pola im je beba, Maja i Asmin cele noći ratovali zbog Cara, a Dušica konačno priznala da je Tetovka!

Kao i svakom ponedeljka voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću i održana je još jedna emisija "Pretres nedelje"

Na samom početku voditelj je saopštio da ima važno saopštenje, pa je pročitao pismo Velikog šefa i otkrio da Luka Vujović i Anita Stanojlović čekaju devojčicu koja je zdrava, a njena trudnoća nema nikakav rizik.

Oni su sumirali utiske napolju nakon saznanja da čekaju devojčicu.

- Ne mogu da verujem da je žensko majke mi - rekla je Anita.

- Ni ja! Ja ne bih reagovao ovako da je muško. Ja sam bio ubeđen da će biti muško - rekao je Luka.

Nakon toga komentarisala se i podela budžeta Aneli Ahmić, zbog čega je odmah nastao haos, a takmičari je ni najmanje nisu štedeli. Mnogi su je takođe osudili jer je pokušala da spusti loptu sa Stanijom Dobrojević.

- Prošle nedelje je počela budžet sa svojim glavnim akterima, a sad ja okrenula drugačije. Kad dođeš do tih aktera ili ponoviš svoje mišljenje ili bude gore. Prirodno nikad ne može biti spuštena lopta između njih dve - rekla je Matora.

U Beloj kući došlo je do još većeg haosa kad je Anita iznela svoje mišljenje o Anelinom odnosu sa Filipom Đukićem, a onda i otkrila da joj je rekao da nikad ne bi bio sa njom jer smatra da je štrokava.

- Ja ne mogu da budem ljuborna na Aneli. Ona je htela sve što je moje, ali niej mogla. Htela je vezu sa Anđelom, on je neće, Filip neće da je prizna, a ja sam ono što je njeno bilo uzela - rekla je Anita.

Mnogi takmičari osudili su Anitin napad na Đukića i Aneli, a prvi je to uradio Anđelo Ranković.

- Jako je zanimljivo. Zašto bi Anita govorila za Filipa da je alkoholičar i da je*e pet riba dnevno. Luka ne sve to ide za Filipom i opravdava šta Anita priča. kako bi bilo da on priča šta je ona njemu pričala, samo što on nije taj lik. Aneli ne dira Anitu od kako je trudna, Filip je takav da ne komentariše nikoga, a kamoli njih. Žele da se takmiče, njih oboje jako interesuje rijaliti. Anita je jako opterećena rijalitijem čak i kad je napolju. Potenciraju mnoge sukobe pa i ovaj. Sve ono što Anita bude pričala ružno o Filipu je presmešno jer je ona bila njegova kombinacija. Postavlja se pitanje da li Luka želi da Filipa ogadi Aneli. Fascinantno mi je da se Anita sa Aneli takmiči da li mu je ona skinula Luku ili ne - rekao je Anđelo.

Zbog Anitinog i Lukinog večerašnjeg ponašanja mnogi su njihovu ljubav osudili na propast čim se završi deveta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu.

Nova tema u emisiji "Pretres nedelje" bio je odnos Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević, a njih dvoje su još jednom brutalno zaratili i častili se teškim prozivkama.

Dok je emisija ''Pretres nedlje'' sa Milanom Miloševićem u toku, voditelj je postavio Asminu Durdžiću i Maji Marinković pitanje koje je sve promenilo.

Naime, njih dvoje su se brutalno posvađali zbog Filipa Cara, a obezbeđenje je moralo da reaguje kako ne bi došlo do okršaja.

Asmin nije mogao da se obuzda i sve vreme je divljao zbog Maje i Cara.

- Ja tebe ne volim. Ti si najveći blam u istoriji rijalitija. Ja verujem da si zvala Cara 20 puta i ti si sad za mene ćao - rekao je Asmin.

Njih dvoje su žestok okršaj nastavili ispred Bele kuće, a Durdžić je Maji zapretio da če je izbaciti iz kreveta.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je podigao je Dušicu Đokić. Ona je konačno priznala da je bila u Tetovu, iako je to danima pokušavala da sakrije.

- Pre nego što sam ušla ovde pisala mi je jedna devojka, S.M. koja je rekla da ništa ne prizanjem jer su imali problem sa Aleksandrom. Ja tamo ništa loše nisam radila sem što sam đuskala. Prvi put tamo kad sam bila upoznala sam Aleksandrinu sestru, a ne Aleksandru. Njena ćerka je igrala 2022. godine. Imala je tamo i dečka, nekog starijeg čoveka koji nema jednu nogu, počinje mu ime na slovo N, ima i unučiće. Aleksandra je od tog čoveka dobila lanac sa natpisom njene ćerke. Aleksandra je dolazila kao gost negde oko Nove godine. Nikada nisam mogla da ostanem duže od 15 dana jer ovamo nisu mogli da mi nažu zamenu - rekla je Dušica.

U Beloj kući nastao je opšti haos i takmičari su Dušicu stavili na stub srama, a ona je pokušala u kanal da baci svoju sestru kako bi sebe oprala.

Tokom "Pretresa nedelje" došlo je do još jednog haosa. Naime, Bora Santana i Anastasija Brčić po ko zna koji put brutalno su zaratili, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju agoniju u odnosu.

- Kunem ti se sve na svetu da sutra na žurku ne ideš. E tako, da znaš. Tako do kraja. I alkohol isto nećeš imati. Ja ti se kunem, pogledaj me u oči, Takija mi. Videćeš, sutra se na žurku ne ide, u to ti se kunem u sve na svetu - rekla je Maja.

- Ti si uništena i spaljena devojka. Gadiš mi se. Povraća mi se. Tvoj krevet mi se gadi, smrdi na je*ačinu i ti mi smrdiš na je*ačinu. Ko si ti meni u životu? Samo jedna prolaznica - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić