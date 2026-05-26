Ja nju volim, pa je volim! Dači teško što ga Kačavenda nije navela za prijatelja, ali ipak postupio dostojanstveno! (VIDEO)

Nije podlegao Janjuševim pritiscima.

Milosava Pravilović upitala je Janjuša šta misli o ljubavnim parovima u Beloj kući i šta misli, da li će neka ljubav opstati.

- Nijadan par nije zdravog temelja, zdravih odnosa, ne mislim samo ja, svako normalan to misli, 99 posto parova ove godine su odnosi koji nisu zdravi i tu nema nikakve perspektive - rekao je Janjuš.

- Imam pitanje za Daču, kako se osećaš kad te tvoja najbolja prijateljica nije spomenula sada, kad nisi nabrojan kao neko ko je nije razočarao, zašto si izleteo, šta te povredilo

- Povredile su me moje patike jer sam ih prao dva sata. Ona je pomenula Bebicu, a ne mene, ja bih nju pomenuo bez obrzira na sve. Ona sa mnom neće imati takve uvrede, jeste mi krivo - naveo je Virijević.

- Šta ti to govori, kad nisi spomenut - rekao je Janjuš.

- To govori da me je otpisala kao druga i to je to, ja nju volim pa volim - rekao je Dača.

