OSTVARIĆU SE KAO MAJKA! Stanija otkrila u šta ulaže novac od rijalitija! Ovo su svi čekali da čuju! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš i Stanija Dobrojević posvađali su se ispred izolacije danas, a ona je tom prilikom otkrila u šta će uložiti novac od rijalitija.

- Stanija stavi bubicu, ne možeš biti u rijalitiju bez bubice, to nema nigde da ideš bez bubice. Kao na kamp da si pošla, ležiš tu, valjaš se, i hoćeš da se boriš sa mnom za mesto. Kad ljudi upale televizor misle da si na ostrvu, po ceo dan se šetaš tu i sunčaš u kupaćem - rekao je Janjuš.

- Ja se ni sa kim ne takmičim - rekla je Stanija.

- Ovo je najbolesnija priča koju sam ikad čuo, da si došla da kukaš što si potrošila 400 hiljada - rekao je Janjuš.

- I uzeću još sto hiljada od prvog mesta, pitaj me u šta ću da potrošim. Poručiću surogat bebicu, ja ću sebi da poručim bebu to tačno košta 100 hiljada evra. Na nesvakidašnji način ću postati majka, u to ću da uložim svoje prvo mesto, da se ostvarim kao majka. A ti u šta bi uložio - pitala je Stanija.

- Pola bih dao ćerki, pola u humanitarne svrhe. Ti kad uzmeš pare niko te više videti neće - rekao je Janjuš.

- Hajde što si socijalni slučaj... Ti ćeš pobeći pet dana pred kraj rijalitija, ubiše te kompleksi. Kad se setiš da ću ja uzeti 100 hiljada opet ćeš da mi se iskriviš tu - rekla je Dobrojevićka.

Autor: R.L.