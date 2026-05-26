'POSETIO SAM PORODICU ANĐELA, DAĆU SVE OD SEBE DA IZLEČIMO NIKOLINU' Nova potresna objava Željka Mitrovića digla region na noge: Spreman sam da PRODAM DEO SVOJE IMOVINE (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se na svom Instagram profilu nakon emotivne posete samohranoj majci Danijeli i njenoj bolesnoj ćerkici Nikolini iz Čačka. Mitrović je podelio video snimak ovog susreta uz reči koje su podigle Srbiju i region na noge i pokazale šta znači istinska solidarnost.

On je porodicu Milutinović nazvao "porodicom anđela", a majku Danijelu uporedio sa boginjom zbog lavovske borbe koju svakodnevno vodi.

Željko Mitrović je u svojoj objavi poslao snažnu poruku podrške i otkrio šta ga je najviše pogodilo i motivisalo tokom posete rodnom gradu.

Apsloluto je netačno da anđele nije moguće sresti u ovozemaljskom životu, ja sam upravo posetio porodicu anđela na čelu sa samohranom majkom Danijelom Milutinović, koja svakako više podseća na boginju nego na predstavnike ljudske rase! Bori se snagom koju poseduju samo posebna bića! Ova potresna priča iz, samog centra, rekao bih mog Čačka, uči nas da se borba koliko god bila teška, uvek na kraju isplati, jer suština je da “PREDAJA NIKADA NIJE OPCIJA! Živeli dragi moji Milutonovići!

Detinjstvo šetogodisnje Nikoline zarobljeno je u bolničkoj postelji, ipak u njenom pogledu krije se ogromna snaga za život, kakva se retko viđa.

Najemotivniji deo objave Željka Mitrovića usledio je kada se prvi čovek Pink Media Group osvrnuo na zdravstveno stanje male Nikoline, kojoj je dijagnostikovano čak šest različitih retkih bolesti. Mitrović je doneo radikalnu odluku i javno se zarekao da finansije neće biti prepreka na putu do njenog ozdravljenja.

P.S. Nikolini je dijagnostikovano 6 različitih retkih bolesti, a ja sam se zarekao da ću dati sve od sebe da Nikolinu izlečimo u potpunosti, ako mi zafali novca spreman sam da prodam nešto od svoje imovine! I da ponovim još jednom, siguran sam da ne postoji problem koji ne može biti rešen, a sve zavisi samo od nas i samo nas!- napisao je Željko Mitrović na svom instagram nalogu.

Podsetimo, Željko Mitrović je tokom posete ovoj porodici već uručio novčanu pomoć od pola miliona dinara, obezbedio poklone za decu i u potpunosti preuzeo na sebe finansiranje Nikolininog lečenja u Turskoj, uključujući i skupu terapiju matičnim ćelijama.

Autor: Jovana Nerić