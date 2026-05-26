Plakala sam kao i Luka: Prvo oglašavanje Biljane Vujović otkako se saznalo da će dobiti UNUKU: Baja nije verovao da je Anita trudna, a Aneli će BITI TUŽENA

Veoma je srećna što Luka i Anita čekaju devojčicu!

Biljana Vujović, majka aktuelnog učesnika "Elite 9" Luke Vujovića uključila se u emisiju "Pitao bih za druga" na Red televiziji, a voditelji Panda, Maša Mihajlović i MC Aleks su joj odmah čestitali, s obzirom na to da su Luka i Anita sinoć saznali da će dobiti devojčicu.

- Hvala vam puno. Čula sam i gledala sam sinoć. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećna, koliko je Luka bio srećan i ja sam, koliko je on tamo plakao i ja sam. Mislim da bi trebalo da im bude lakše, i meni je mnogo lakše - rekla je Biljana i dodala:

- Jedino Luka nije dobio ćerku, ovo će biti treća unuka. Svi su srećni naravno. Mada, Baja recimo nije ni verovao da je trudna. Čula sam se sa njegovom suprugom, na produženom su odmoru. Njemu je žena dosta mlađa, prazni mu baterije - rekla je Biljana.

- Je l' hoćete nakratko da prokomentarišete, evo i stalno vas spominju, ne znaju kako će oni funkcionisati u spoljnom svetu - pitali su voditelji.

- Imamo identično mišljenje. Ne znam šta se dešavalo od početka trudnoće, oni svi žive zajedno, to je velika porodica, ne znam kako se tako ponašaju. Aneli jeste rekla da bi mu rodila blizance, njegove emocije su bile ozbiljne, ali kad ga je razočarala emocije se automatski gube - rekla je Biljana.

- Da li Aneli oseća žal kad vidi šta je mogla da ima, tek sad vidi kakav je on muškarac, kakav je zaštitnik - pitali su voditelji.

- Ne verujem da joj je žao, jer ono što je suđeno ono će i biti, ona će sresti nekog novog Luku koji će možda biti bolji za nju. Mislim da se Luka ponaša u skladu sa tim da ispred sebe ima trudnu ženu, on je ispravan u celoj priči - navela je ona.

- Da li ste se čuli možda sa Anitinom majkom - pitali su voditelji.

- Nisam, čućemo se kada deca izađu - rekla je Biljana.

Oni su je upitali i šta kaže na to što je Aneli Ahmić iznosila o Lukonoj bivšoj supruzi da je orgijala i pravila raznorazne vratolomije kada su intimni odnosi u pitanju.

- To je strašno, to što je uradila prelazi granice, biće tužena za to ako i za šta bude tužena - rekla je ona.

Voditelji su upitali Biljanu i da li Lukin sin zna da će postati stariji brat.

- Sve je to sveže, nisam se čula sa njim, treba da dođe, ali meni je drago što će imati seku, da nema te ljubomore - rekla je Lukina majka za kraj.

Autor: R.L.