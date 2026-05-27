Posle ove žurke mnoge stvari neće biti iste: Viktor doživeo pomračenje zbog Mine i razbijao imanje, Maja dresirala Alibabu cele noći, a Đukić završio s ovom učesnicom! (VIDEO)

Noć iza nas obeležila je još jedna žurka u ''Eliti 9'' za čiju su atmosferu bili zaduženi pevači Vanja Lakatoš i njegova supruga Sanja Lazić, a tu je za takmičare prošle noći bio i Dj Denny.

Maja Marinković odlučila je da ona i Asmin Durdžić ove večeri neće ići na žurku, ali će ona ipak otići po palačinke, a on će sa njom prošetati.

Stanija Dobrojević uživala je u muzici koju je puštao DJ Deni, pa se tako popela na binu i uzela ostalim učesnicima ceo šou, što možete pogledati OVDE!

Asmin Durdžić maksimalno poštuje pravila Maje Marinković, te je odlučio da je sačeka na doku dok ona obavi kupovinu u kazinu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Aneli Ahmić došla je do Sofije Janićijević koja je stajala za šankom, te su tako neko vreme šaputale, a nakon toga Sofija joj se obratila kada je videla Filipa Đukića, što možete pogledati OVDE.

Vanja Lakatoš, naš pevač i njegova koleginica, pevačica Sanja Lazić stigli su prošle noći u Elitu u pratnji obezbeđenja, što možete pogledati OVDE.

Naš pevač Vanja Lakatoš, zajedno sa pevačicom Sanjom Lazić, zadužen je bio za sinoćnu atmosferu na žurki, a kako je počeo ludi provod, Vanja je otvorio prošlo veče, što možete pogledati OVDE!

Asmin Durdžić ispričao je Maji Marinković kako se mnoge devojke ludele za njim, a on ih ponižavao, a to možete pogledati OVDE.

Sanja Lazić je rešila da veče otvori pesmom Nataše Bekvalac koja nosi naziv "Nikotin", a posebno je bila zanimljiva situacija koja se zatekla u kazinu. Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić posebno su bile pogođene pesmom, pa su tako pevale uglas stihove ove numere.

Detaljnije možete pogledati OVDE.

Stanija Dobrojević vratila se na svoje dobro poznato mesto - ispred ogledala, gde je sedela Aneli Ahmić, kojoj se odmah obratila, pa su tako ušle u komunikaciju, što možete pogledati OVDE!

Stanija Dobrojević videla je da Marko Janjušević Janjuš sedi sam na klupi, pa je odmah sela pored njega i zamerila mu ponašanje, što možete pogledati OVDE.

Maja Marinković ispričala je Asminu Durdžiću kako je tekla njena veza sa Stanislavom Krofakom.

- Nikada mi nije opsovao ništa. Za neke praznike stigla je čestitka od ćerke i on se promenio. Nije on meni ništa uradio, ali kao da ga nešto dotuklo. Mi se nikad nismo posvađali. Ja ga nisam zvala i bila superfinalna žurka, zakazala sve živo, a on me zove. Rekla sam mu da idem kod šminkera, a on kaže da ide na žurku i da mu pošaljem lokaciju. Posle smo se pomirili i otišli na žurku - pričala je Maja.

Mina Vrbaški sve vreme je urlala na Viktora Gagića, pa mu je tako otela pivo i bacila o patos. Nakon što je ovo uradila, Viktoru je pala roletna, te je počeo da razvaljuje po imanju.

Nakon što se Viktor Gagić malo smirio, Mina Vrbaški je došla, te je počela nova rasprava, u kojoj je Gagić terao od sebe.

Ivan Marinković porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević kada je otkrio detalje života sa svojom bivšom ženom Gocom Tržan.

- Moja prva žena i ja kad smo se upoznali imala je nula na računu. Ja se zaposlio u firmi za 500 evra, uzeli smo stan na kredit - rekao je Ivan.

Milena Kačavenda došla je do Viktora Gagića koji je i dalje bio besan, te je tako dala sve od sebe da ga smiri, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.

Viktor Gagić otišao je sa Muratom Asylguzhinom, te su tako porazgovarali ispod trema o njegovom sukobu sa Minom Vrbaški.

Sofija Janićijević došla je kod Aneli Ahmić da joj podnese izveštaj kako se Filip Đukić ponaša što je nju razljutilo.

Sofija Janićijević je bez imalo blama prepričavala kako je Daneta pelješila na novac mesecima.

- On ne izgleda staro, ne izgleda ovako kao deda. On obuče džemper od 800 evra, u zlatu cela ruka, Roleks... Vozi i Jaguara! - rekla je Sofija.

Robot Toša pecnuo je Staniju Dobrojević koja je dobila palačinku od Anđela Rankovića.

- Ja jedem palačinkicu i u četiri se pretvaram u pepeljugu - rekla je Stanija.

Tanja Stijelja Boginja, Vanja Prodanović i Jovana Cvijanović izvele svu svoj performans za robota Tošu po uzoru na aferu Sofije Janićijević sa Danetom, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Sofija Janićijević odlučila je da se ponovi peroformans izvlačenja novca od Daneta u kom će ovog puta ona biti glavna akterka, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Marko Janjušević Janjuš, Nerio Ružanji, Uroš Stanić i Filip Đukić izveli su performans uz pesmu "Gde se kupaš, gde školjke skupljaš", a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Viktor Gagić sve vreme je šetao sa Muratom kako bi se smirio, a u jednom momentu Mina Vrbaški mu je prekinula put, te je izbila nova svađa.

Teodora Delić i Dačo Virijević ispričali su robotu Toši pakleni plan koji su osmislili.

- Ljudi misle da je kraj rijalitija, a mi imamo sve jače i jače ideje. Da se više izražavaju njihova lica žutokljunska. Danas se na Igri istine nije postavljala suština jer ćemo mi da ubodemo kasnije suštinu - rekla je Teodora.

Mina Vrbaški ugledala je Viktora Gagića kako ide ka Beloj kući, te je tako krenula da ga prati u stopu i da zahteva razgovor, ali je on uporno isti odbijao.

Mina Vrbaški sela je sama u dvorištu, te su tako do nje došli Anita Stanojlović i Luka Vujović, kako bi je smirili dok je plakala.

Tanja Stijelja Boginja sela je pored Anđela Rankovića, te mu se tako obratila nakon svađe, a njihov razgovor pogledajte OVDE.

Mina Vrbaški nastavila je da, uprkos molbama Viktora Gagića, ga uhodi po imanju.

Viktor Gagić nastavio je da beži po imanju od Mine Vrbaški, a onda je usledila svađa ispred paba.

Borislav Terzić Tera i Jovana Cvijanović razgovarali su o potencijalnoj utorak kombinaciji, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Tokom sinoćne žurke u Eliti 9 pali su vreli poljupci između Dušice Đokić i Filipa Đukića dok je Aneli Ahmić spavala u hotelu, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Filip Đukić i Dušica Đokić završili su u dvorištu daleko od očiju svojih cimera, te su krenuli sa vatačinom.

Autor: N.P.