Soba kao govornica, 15 minuta platiš 100 evra: Janjuš bio u TETOVU, obelodanio sve detalje iz prve ruke! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Marka Janjuševića Janjuša koji je pričao o Dušici Đokić, a onda i otkrio da je on jednom bio u Tetovu.

- Postoje striptizete i to su devojke koje rade u barovima i njih niko ne sme da pipne, a kad završe posao idu kućama i ne ostaju tu da spavaju. Šta će ona tamo da radi za 150 evra kad i taksista toliko zaradi kad radi? To su devojke koje nemaju poštovanje prema samoj sebi. Da li misli da nešto može da se sakrije u životu? Sutra bi da se uda, pa ko će je? Ne kažem da se peglala za pare i da je pušila posle masaže, ali ove stvari što kaže da je radila je 100% i ne verujem da je želela o ovome da se priča. Ja sam bio u Tetovu u tom klubu, bio sam kod mog druga iz Makedonije kog sam upoznao u Nemačkoj. On je pravio svadbu tamo u Tetovu, pevao je Đani. Posle svadbe je rekao moj drug da idemo u taj klub, a za to nisam čuo da postoji. Imaju dva separe, bina, gosti sede, muzika i nema igračica, a kad se čuje gong iskače njih 10 iz prostorija i igraju oko separea. Postoje tu sobice koje su kao telefonske govornice i tu nisam bio jer mi je glupo za 15 minuta da dam 100 evra, ali tu privatno pleše za tebe, skače, pipka te i imaš pravo da je dodiruješ. Moj drug je hteo da ga stavi, a obezbeđenje ga je uzbacilo jer tu nema s*ksa - govorio je Janjuš.

- Ja nisam bila u klubu u kom je Janjuš bio. Ovo što on priča je klub na slobo O. Vi ne možete da razgraničite striptiz klub, džentlmen klub i javnu kuću - dodala je Dušica.

Autor: A. Nikolić