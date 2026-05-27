Pomirenje godine: Stanija i Aneli zakopale ratne sekire, nakon brutalnih sukoba i uvreda ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Staniju Dobrojević i Aneli Ahmić koje su zvanično proglasile svoje primirje.

- Da, pojavila sam se na slavlju. Mislila sam se da li idem, ali to svi slave, kao i moji prijatelji. Ja sam čestitala Neriju i Aneli. Moj bivši je rekao da sam uzela njegov crni sok, a ja imam punu kutiju još od moje slave. Danas je bilo baš lepo, trpeza je bila bogata i čestitam svima u kući. Moj bivši ne može da bude mizerniji čak ni kad je njegov praznik. Ja sam ovde ušla sama, izaći ću sama i imam pravo da se družim sa muškarcima koje nemamu ljubomorne devojke - govorila je Stanija.

- Kako komentarišeš to što te Taki nije pljuvao, a ti nema šta nisi rekla? - pitao je Bora.

- Ja ne znam i videću da li me je vređao. Takiju zameram samo što je Maju upoznao sa moja dva bivša momka. Ja sam rekla da je Maja sukob sa majkom imala zbog dečka, a ne da je ona opštila sa dečkom. Publika neka prati svaku reč, a prljavi mozgovi u kući me ne interesuju. Mislim da nije bilo potrebe da Taki upoznaje Maju sa moje dve bivše veze. Uvek su mi se predstavljali kao prijatelji i onda sam zamerila te stvari - rekla je Stanija.

- Aneli, kakav je vaš odnso sad? Spustile ste loptu - dodao je Santana.

- Ja radim po svom osećaju i kako se situacija odvija. Nemam potrebu sa njom da se svađam. Kad me bude provukla ja ću sa njom da raspravim i nadam se da možemo civilizovano da rešavamo. Nemam potrebu da se svađam sa njom - odgovorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić