Šok promena pred sam kraj rijalitija: Luka doneo važnu odluku o njegovoj budućnosti sa Anitom! (VIDEO)

Rešio da se ugasi!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili su Anitu Stanojlović i Luku Vujovića koji su otkrili utiske o saznanju da će dobiti ćerku.

- Za mene je bio šok. Aniti je pre 10 dana ginekolog mislio da je muško, ali nije tvrdio jer je previše rano. Mi smo više hteli da proverimo stanje bebe jer tu rezultati govore da li ima simptome da se nešto komplikuje. Pošto je sam kraj rijalitija ne želim više ništa da izbaci Anitu iz takta. Misli su mi već napolju, imam milion obaveza. Mi moramo da opremimo stan, ona treba da ide kod doktota,prijava adrese, ma sve su to slatke obaveze. Nisam pio šest nedelja, sinoć sam se prepio i spavao sam kao morž - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić