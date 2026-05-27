ASMIN JE TIPOVAO STANIJU! Kum Ivana Marinkovića raskrinkao sve: Maja je želela da bude kao ona, sada misli da ju je prestigla (VIDEO)

Voditelji emisije "Pitao bih za druga" ugostili su Geru, kuma Ivana Marinkovića, koji je bez dlake na jeziku komentarisao aktuelna zbivanja u "Eliti".

Najpre je bilo reči o Maji Marinković, za koju Gera nije štedeo reči.

- Iz inata Staniji je ušla u vezu sa Asminom. Što pet dana pre ulaska nije ušla u vezu sa njim? - upitao je Gera.

- Svaki momak koga je Stanija odbacila, ona hoće da bude sa njim. Zašto? Pratim Staniju, hoću da budem Stanija. I sad misli da je preskočila Staniju. Nije stanija po meni mega, svaka čast, da li je ostvarena ili neostvarena... Živela je u Americi i pre Asmina. Imala je troškove i pre Asmina, kako ih je plaćala dok njega nije upoznala?

Asmin tipovao Staniju

Fokusirao se potom na odnos Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Jednom je rekla da je potrošio velike pare, a potom da ona da 6-7 hiljada dolara, a on tri ili četiri - uveo je Gera u priču.

- Zašto on šalje te pare? On nju pljuje. On šalje pare... Zar je ona toliko moćna da može da mu naredi:"Pošalji mi pet hiljada, deset, kupi mi X5, hoću zlatni lanac"? On sve te želje ispunjava, što se žališ sada? Pa ti si želeo da budeš sa njom! - nastavio je on i dodao:

- Jednom prilikom su priznali i Aneli i on da su kod kuće gledali rijaliti danonoćno. Stanija je bila na "Farmi", znamo sve ko je bio... Bilo ju je i pre "Farme", na naslovnim stranama, tamo, vamo... Kako je živela sa Asminom pre njega? To je priča da pere sebe, Asmin šalje poruku roditeljima da je ispao budala, da je trošio pare... Omogućeno mu je, ušao je unutra, ima dobar honorar, još ako si šmeker i pametan da osvojiš prvo mesto, ti izlaziš sa lepom parom iz rijaltija, nemoj da se lažemo.

Na kraju je zaključio:

- Tipovana je, nego šta. Videli su nju, normalno, ulazim u telefon da stupim s njom u kontakt:"Koliko košta da unutra nju plaćam"? Je l' došao do Majamija? Jeste. Je l' imala ona obavezu da legne s njim prvih mesec dana? Nije. Ona je prvo bila razočarana, nije bila ponosna. Kada je izvadio novčanik... On ulazi u rijaliti, njega dovozi Stanija, iz njenog stana... On joj daje 20.000 evra, pa je bio možda dogovor da se svaka dva meseca uplaćuje... Postavlja se pitanje zašto to radiš? Skupljaju se pare na gomili. Njihova priča je da osvoje prvo mesto, on ili ona, on se tu spustio, tu nema šanse teoretske - rekao je on na RED TV.

Autor: D .T.