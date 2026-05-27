To je iživljavanje: Melvida neće ni da čuje za Maju Marinković! Besna kao ris zbog haosa u Eliti, otkrila i da li je Staniju ucenila da se preseli u Linc (VIDEO)

Asminova majka bez dlake na jeziku o gorućim temama!

Vdoitelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda uživo u program emisije "Pitao bih za druga" uključili su Melvidu Durdžić, majku aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića.

Ona je na samom početku prokomentarisala šok video sa TikToka u kojoj je pričala o Asminovom sukobu sa Majom Marinković i rekla da bi je polila vrelom vodom.

- Mustafa ima profil, Asminova podrška mi kaže da sam se opustila. Pričali smo da je ona rekla da će da ga ogrebe, a ja sam rekla da bih polila vrućom vodom, ali ne nju, nego onog ko se svađa. Nervira me kad se piše, a ja tako nisam mislila nego sam rekla ako ništa ne bih mogla polila bih vrućom vodom, ali sa kim god da se svađam - govorila je Melvida.

- Asmin se iznenadio jer niste poslali poklone za Majin rođendan. Iz kog razloga? - pitala je Maša.

- Protiv Maje nemam ništa protiv, ništa ne znam... Šta oni imaju zajedničko kad se svaki dan tuku? Mene bi bilo sramota da sam nešto poslala, a onda se oni uveče krve. Nema šta da šaljem i pozdravljam kad oni psuju majke, tuku se. Ja to ne podržavam. Ja mogu da prihvatim sve. Asmin je mene upoznao sa Aneli i Stanijom i razočarale su me, a sad više ne bih da se razočaram i mora da prođe dug period da bih se ja upoznala - pričala je Asminova majka.

- Da li mislite da loše utiče na Asmina? - upitao je Panda.

- Da, pre svega mu brani da iznosi svoju priču. On ne dolazi na emisije, to je sve zbog nje jer je pre poštovao. On nas je toliko razočarao da ja više ne znam šta da kažem. To nije dresiranje, to je iživljavanje i patnja. Ja mislim da od toga nema ništa, ne znam da li ovo trpi zbog zatvorenog prostora. Ja mislim da on ovo napolju ne bi sat vremena trpeo. Ja mislim da on nikad nikog nije voleo kao što je Staniju - nastavila je Melvida.

- A priča da ste Staniju ucenjivali da se preseli u Linc? - dodao je voditelj.

- Ja sam joj rekla da to ne može tako da funkcioniše, ona u Americi, a on u Austriji, pa se ne vide po tri meseca. Ne može da funkcioniše daljina jer će neko da krene pogrešnim putem. Ona je meni rekla da mora do maja da bude tamo da bi dobila državljanstvo. Rekla je da ima 20 godina radnog staža i rekla sam joj da izdrži tih par meseci - govorila je Melvida.

Autor: A. Nikolić