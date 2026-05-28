NIJE SMELA DA DEMANTUJE SINA I SNAJKU, NE PLAŠIM JE SE! Asmin i Marinković udružili snage, pa demolirali Situ argumentima: Ona je tastatura mafija (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi odgovorila na pitanje.

- Što bi se Asmin plašio Site? - glasilo je pitanje.

- Sita pamti sve. On sa Sitom ne bi mogao da izađe na kraj. Ona je jako inteligentna, ne može joj ništa promaći, koncentrisana je. Ona je neko ko je vodio ratove sa njim. Mora da ima negde poruka gde je ona napisala da se prepao. Niko ga ne bi razvalio kao Sita, boji je se. Demolirala ga je činjenicama. Taj okraj bi bio zapamćen. Ona je elokventnija od mene, pametnija je i pamti, ja zaboravljam. Njoj se to ne može desiti. Us*o bi se od nje samo tako - odgovorila je Aneli.

- Meni je ovo jako smešno. Ona nije smela da uđe zbog mene. Očekivala sam Situ pa Aneli. Sita nije imala hrabrosti da uđe da demantuje sina i snajku. Nije imala m*da da demantuje sina. Ja se plašim samo da ne ostanem invalid, da sletim negde kolima. Plašim se i pauka sa dlakama. Ne plašim se ni smrtni. Plašim se pauka i miša. Pi*am se na sve Ahmiće - objasnio je Asmin.

- Aneli nama objašnjava da je Sita jača od bilo koga. Ja bih voleo da dođe da vidimo koliko je rečita. Za Situ znamo da je tastatura mafija, ja takve ljude ne volim. Sita plaća 500 eura da napada Asmina i Staniju, pali kola... Ti hoćeš da nas posle osam meseci uplašiš i da nekog rešava Sita napolju. Koga je Sita ikada rešila? Nikoga. Videla bi kako bi je mi rešili da je došla - rekao je Ivan.

- Svi ste nakarade, bolesnici, sem brata. Samo da mi dete ne povuče jedan jedini gen na vas - rekla je Aneli.

- Kažeš Stanija je l' te stid. Da pitamo mi tebe da li je tebe stid. Pokazao si da si najveći muljator, lažov i najveći prevarant u istoriji rijalitija - glasilo je naredno pitanje za Asmina.

- Nije me stid, da sam hteo ostao bih u fejk odnosu sa Stanijom, onda bih se pomirio sa Aneli - rekao je Asmin.

- Uništio je svoju porodicu zbog mene. Da se on drzna i da kaže da li je mene za nešto sramota. Beskičmenjak. On se nije udostojio i rekao ovako je bilo, a od mene je oprao ruke i uvalio - rekla je Stanija.

- Da je bilo toliko jako ne vbih se zaljubio u Maju. Meni su se emocije totalno ugasile prema ovoj ženi. Ona nije elitna k*rva, ona je jeftina k*rva - rekao je Asmin.

- Ima informacija da je ona pobegla iz hotela kad je čula da je tu Asmin. To sve njemu ide u korist. Aneli i on ništa nisu rešili - izneo je Bebica.

Autor: Teodora Mladenović