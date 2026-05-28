Haos za stolom! Jakšićka i Stanija oči u oči, Aleksandra pokazala sujetu prema Dobrojevićevoj zbog Anđela Rankovića (VIDEO)

Njene emocije raskrinkane do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Možeš li reći da li se tvoj odnos prema Jakšićki promenio s obzirom da je njena ljubomora prema Staniji prešla u mržnju, da ti to ne možeš da držiš pod kontrolom?! Da li je razlog što se tebi Stanija dopada i što ste ti i Stanija sve bliži - glasilo je pitanje.

- Jakšićeva i ja se samo družimo, sve što sam zamerio kada ona samo odjednom bude ljuta. Koliko sam čuo od nje, ali i od Stanije, one su spustile loptu i imaju sada normalnu komunikaciju. Da je imalo veze sa mnom, imalo je, jer je rekla: "on može da se druži samo sa mnom i da ne bude ni sa jednom u nekoj priči"... - rekao je Anđelo.

- Tako je, prerasta u to da bude mržnja. Bilo je nešto i u vezi Janjuša...Sa ovom ženom nemam dodirnih tačaka u rijalitiju, evo, sada smo u Odabranima, pa imamo komunikaciju i dala sam priliku da me upozna van crnog stola, ali mislim da me ne podnosi. Sve je krenulo od prvog pitanja i povezivanja sa Anđelom, od tada je krenula da me naziva svakako - rekla je Stanija.

- Svađaj se sa njom, to ti je problem sa njom - rekao je Anđelo.

- Dobro, da, ja sam rekla Dači da u mom prisustvu ne sme da kaže ružnu reč za tebe - rekla je Stanija.

- Da li si ti meni prišla i rekla: "Aleksandra, ti mene ne poznaješ, šta ti misliš da mi jedna drugoj damo priliku da se upoznamo" - rekla je Jakšićka.

- Tako je, hvala, ona je to meni prva rekla, hvala Bogu, da uvek ne ispadam grbava ovde...Ja to nisam rekla, to si ti rekla i evo, hvala Bogu, čula je i Jovana. Zašto si nazvala to kokošinjcem kada se mi družimo - rekla je Stanija.

- Ti si rekao da se sa mnom družiš kao i sa Dačom. Ja nisam posebna, ne kažem da sam posebna, ali si malo pre rekao da se družiš sa mnom kao i sa ostalima. Ja nemam ništa protiv tebe zbog Anđela, ti si mene pitala kada je bila diskoteka, za ispod jorgana, bila je ubeđena da sam to bila ja, a ne ova Aleksandra - rekla je Jakšićka.

- Nije tema Asmin, nego Anđelo - rekla je Stanija.

- Ja sam se samo našalila u trenutku, jer kada pogleda ovamo on flertuje sa ovom, ovamo flertuje sa Dušicom i tako dalje. Ja sam se našalila i rekla: "Ili ja ili njih devet"...Meni nije normalno da se ti i Boginja dogovarate kada ćete biti sa Anđelom. Mi niša nismo, u suštini, imala - rekla je Jakšićka.

Autor: Nikola Žugić