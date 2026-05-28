Ovo priča Luka koji je hteo Asminu KUĆU DA ZAPALI: Obezbeđenje opkolilo Anitu i Vujovića, udarili zajedno na Staniju, ona obrisala patos s njima: Tajno se slikao s Norom i slao FANATICIMA (VIDEO)

Karambol kakvog nema!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević, sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Zašto Staniju pitaš što od silnih novaca koje je Asmin davao nije slala Nori, zašto to ne pitaš Norinog oca, u kom svetu ona ima bilo kakve veze sa Norom?! - glasilo je pitanje.

- Moja majka dok je bila trudna, svi su preosetljivi, moja majka je tresla pikavac...Sto puta ima veću težinu Asmin, da, Asmin je kriv. Nije imala uopšte ona obavezu niti bilo šta, ali kada ona ustane i govori: "do zadnjeg dinara", ja sam onda rekao: "pa ti si mogla". Drugo je da drugi osuđuju, ali ne moraš i ti. Asmin je tu trebao da shvati, ja nisam bio tu, Aneli je iznosila da nije ostavljao pare. Tri godine su bili zajedno, to je jedno, ali da ga sutra napadaš kako on prema detetu nije dobar. Kao neko ko sa strane slušam, mogu da kažem da nije imala preveliku empatiju. Ona govori da je krov pokvaren, poslao 500 evra za krov, ona je mogla da kaže: "ej majmune, imam pare ja ovde, pošalji pare detetu". Njene reči su bile da je gledala kakav je prema Nori, da bi videla kakav je otac - rekao je Luka.

- Nora je za rođendan dobila tablet od moje podrške, nije od Luke - rekla je Aneli.

- Kupio sam tablet, ima onaj da uči jezike, da dete uči. Prvo, detetu od šest godina ni ne treba tablet - dodao je Vujović.

- Priča Luka koji je rekao da je na Anelinom mestu, rekao je da nikada Asminu ne bi dao dete u životu, Luka koji je hteo da pali Asminovu kuću i koji je na sraman način slikao Noru sa njim u krevetu i slao fanovima. Ne znam koliko da voli fanove i dete, u kom ludilu da šalje fanaticima slike?! E sada, na to, isti taj Luka žali za Asminovih dva miliona, pu*ač kur*a Asmina Durdžića i on mene proziva za dva miliona koje mi je ostavio dva dana pred ulazak. Ja sam najgora, ja koja sam ga svaki put blokirala kada je pljuvao Aneli, koja sam mu govorila da treba da viđa malenu, da šalje pare preko brata tajno, da ne mora niko da zna. Oni mešaju naše troškove u Majamiju sa detetom, a ja ne mogu da kažem kako sam uticala. Uostalom, ko sam ja da utičem na njihov porodični odnos i odnos prema detetu?! - rekla je Stanija.

- Kada sam mu rekla odavde da kupi Nori tablet, on nije hteo, veliki tata, koji je potrošio toliko para - dobacila je Aneli.

- Da, ja jesam radila sve što je u mojoj moći da on ima kontakt s detetom, ali su oni vodili ratove - rekla je Stanija.

- Ja mislim da je ovde rečeno sa Asminove strane da je ona jedina bila ta koja je pu*ila ku*ac Asminu, ali bukvalno...Nisam na televiziji rekao da je to dete ciganče koje prosi po autobusu, koje je patilo kada je trošila pare. Tu je pokazalo da se zna koja nije majka! - rekao je Luka.

- Sram te bilo, ti pričaš o meni, a pojma nemaš šta sam ja sa njim prošla tri godine i koliko sam uticala - urlala je Stanija.

- Moj otac nama nije dao dinara...Ti si mogla da utičeš na njega, vidimo kako si uticala pa si se hvalila sa dva miliona! Ti si ta koja je rasturila njihovu porodicu, kako je rekla Aneli - urlala je Anita.

- A šta ćemo sa tim kada je rekao u emisiji da će da oduzme majci dete, pa sam ja rekla da je tu kraj, jer ko će majci da oduzme dete - rekla je Stanija.

- Ovde je bilo i pitanje hipotetičko da si izjavila valjda da ćeš biti dobra maćeha - rekla je Anita.

- Da je sve bilo kako treba, da je stvarno bila pekarka, šta je problem da ona dođe na rođendan sa tim detetom?! - rekla je Stanija.

- To bi isto bilo kao kada bih ja rekao da Luka treba da utiče na Aneli da daje dete Asminu da viđa i da se ne blate, a ne da utičeš tako što ćeš da braniš Aneli i da ideš da pališ kuću u Cazinu, kao što si hteo da se nalaziš. Da se vratimo kako je Aneli pričala sa Asminom, ti si se ubacivao, pa si pretio Asminu preko telefona. Mogao si da utičeš na Aneli da spuste loptu ona i Sita, da ne igraju rijaliti preko deteta. Ti si monstrum koji je hteo sebe da predstavi kao dobrog očuha, pa si Asmina predstavljao lošim ocem - rekao je Dača.

- Ja nemam ništa protiv toga što se on slikao sa Norom, mi smo planirali zajednički život - dobacila je Aneli.

- Alo, on se slikao sa svojim detetom i ti si ga zbog toga napala - rekao je Virijević.

- Ja sam dozvoljavala da se on slika, ja ih slikala i objavljivala, snimao je i objavljivao je Noru na Jutjubu, reč nisam rekla - rekla je Aneli.

- Luka se slikao i znao je da će da se objavi na Pink.rs njegova slika sa tuđim detetom...To je isto kao što je trebao da utiče na to da Aneli bude dobra majka. Luka je uzeo telefon da se svađa sa Asminom - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić