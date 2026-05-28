Zarežala na deda Daneta (70)! Sofija poslala finansijeru poslednju opomenu iz Elite, Matora ogorčena na Asmina: Odjaviću ga sa adrese! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Zašto je Dane rekao da je tvoja majka mnogo gora od tebe - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto je to mogao da kaže, ne mogu da pretpostavim. Ja sam njemu rekla, što je zaista mene pitao, to ima u porukama, pitao me je šta hoću da mi šalje ovde, ja sam rekla: "Ništa, mojoj mami uplaćuj", rekla bih mu da je bolje da mi ne dira majku - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Reci nam ti šta žena može da očekuje od tebe kao od muškarca - glasilo je pitanje.

- Ona koja treba da zna kakav sam u vezi, znaće i to je to. Stanija ima pravo na svoje mišljenje na osnovu onoga što je gledala. Rekla je da nemam nijedan kvalitet, da služim samo za...Ja sam i u "Zadruzi 3" bio u vezi, stvarno ne želim da se pravdam - rekao je Filip.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Koliko te je razočarao Asmin, pričala si na Igri istine - glasilo je pitanje.

- Nije on mene ni očarao previše da bi mogao da me razočara. Nisam ga odjavila sa adrese, odjaviću ga kada izađem. Izašla sam mu u susret zbog Nene, ona me je zamolila. Razočaralo me je što sam pet puta prešla preko nekih stvari, ja vrlo ponavljam njegove reči kada komentarišem, nemam potrebu da ga unizim ili ponizim, čak i vodim računa kako pričam. Danas mi je Dača rekao da je rekao da sam gurala ruku u nečiju pi*ku i da sam vadila dete, meni si rekao za stolom drugačije - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić