Noćas su se tresli zidovi Elite: Aneli i Maja vodile žestok rat, Alibaba isponižavao Staniju, a Viktor odjavio Minu! (VIDEO)

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević bio je tu da dodatno raskrinka takmičare.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković kako bi odgovorila na pitanje.

- Dokle ćeš vređati Staniju, teraš svog Lea da je vređa, bolesno si ljubomnorna na nju umesto da se stidiš jer si se umešala u vezu. Postaješ li svesna da ćeš proći gore od Stanije? - glasilo je pitanje.

- On nije moj Leo nego moj dečko. Ja nikada za sebe nisam rekla da sam svetica ali sam moralnija od pojedinih. Neću treću osobu u odnosu. Ako sam u vezi, u vezi sam sa njim. Što su neki očišćeni ostali neraščišćeni nije moja stvar. Ja se nisam umešala, on je bio slobodan kad sam ja ušla u vezu. Meni nikada niko ništa nije ukrao. Ja ne mogu da im dam moje sposobnosti. Ne smatram da sam nekome nešto ukrala - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića da prokomenatriše prethodno pitanje u vezi Maje Marinković, Stanijom Dobrojević i Asminom Durdžićem.

- On će joj uvek vraćati za Staniju. Pitali su ga komentatori za vezu, on je rekao da ako doživi jedno poniženje tu je kraj. Ja sam rekao da je bolesno šta su jedno drugom rekli. U ovom odnosu je više do Maje. Maja je ta koja pravi scenu. Njoj su samo dve osobe bitne u faktoru, u glavi su joj Stanija i Aneli - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi dala svoj komenatar o prethodnom pitanju.

- Očekivano, ništa meni iznenađujuće. Ovo je tek početak. Razapeće je, neće znati gde udara. Ovo je tek početak i rat Durdžića. Mevlida neće tek tako lako pustiti Maju, ovo je njen početak. Durdžići protiv Marinkovića, tek ćemo gledati. Ja sam je pohvalila na podeli, sad se opet srozala. Ivan je lažno teši zbog mene - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević podigao je Anitu Stanojlović kako bi odgovorila na pitanje.

- Sebi si stvorila u glavi da su svi ljubomorni zato što si trudna.. haha.. ti si učesnik kao i svi drugi - glasilo je pitanje.

- Ne treba nikome da bude bitna moja trudnoća sem meni i mojoj prododici. Ne mislim da je neko ljubomoran - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović, kao i to da li misli da njih dvoje koriste Anitinu trudnoću.

- Luka se iznervirao jer je Anita demantovala da je FIlipov manji, a nije za Anđela demantovala ništa. Sada si promenio boju...Pocrveneo si ceo. Moraš da znaš Luka da si mizeran i jadan - rekao je Dača.

- Mogu da budem ljubomoran na Matorinu ruku - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi odgovorio na pitanje.

- Rekao si da je Stanija elitna pros*itutka, zašto si sa takvom živro, tetovirao i dan pre ulaska si snimio klip da joj praviš Mustafu kad izađe i da nikoga tako nije voleo - glasilo je pitanje.

- To sam u svađi rekao, ne bih bio sa k*rvom - odgovorio je Asmin.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", narednu konstataciju pročitao je Filipu Đukiću.

- Kada ti bivša kombinacija na poziv kaže da si alkoholičar i nula u krevetu, šta reći osim da umreš od smeha, pošto ti se odmah kada je ušla uvukla u krevet i imala se*s sa tobom - glasila je konstatacija.

- Ja ne želim da se raspravljam sa njom, niti želim sa njom da imam bilo kakvu komunikaciju tog tipa. To je to, meni i dalje nije jasno što je imala potrebu da iznosi te neke stvari - rekao je Đukić.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi odgovorila na pitanje.

- Što bi se Asmin plašio Site? - glasilo je pitanje.

- Sita pamti sve. On sa Sitom ne bi mogao da izađe na kraj. Ona je jako inteligentna, ne može joj ništa promaći, koncentrisana je. Ona je neko ko je vodio ratove sa njim. Mora da ima negde poruka gde je ona napisala da se prepao. Niko ga ne bi razvalio kao Sita, boji je se. Demolirala ga je činjenicama. Taj okraj bi bio zapamćen. Ona je elokventnija od mene, pametnija je i pamti, ja zaboravljam. Njoj se to ne može desiti. Us*o bi se od nje samo tako - odgovorila je Aneli.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Kako se osećaš što te je Luka ponizio kada je rekao da piše na nalazu da dete nije Filipovo - glasilo je pitanje.

- Ako gledaoci tako misle, onda su u pravu, dobio je pitanje u nedelju u vezi toga - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević podigao je Asmina Durdžića kako bi odgovorio na pitanje.

- Maji si rekao da ako te ostavi da će biti ona prva koja te je ostavila. Mogo si se umislio. Stanija je tebe prva ostavila, mi napolju znamo pravu istinu - glasilo je pitanje.

- Da. Onda još super za nas. Maja ovde nije ispala loša jer onda sam ja ostavljen pre nje - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković kako bi odgovorila na pitanje.

- Zašto kažeš Asminu da je sva hrana tvoja i posteljina? Glumiš tu neko ludilo, a svi smo gledali u četvorci i šestici koliko su tebe tvoji partneri ponižavali - glasilo je pitanje.

- Da istina je da sam sve to rekla. Mislim da su kritičnije i gore stvari koje smo sinoć jedno drugome rekli. Ne bih ja njega upoređivala ni sa jednim muškarcem. Nisam sjajna, nisam idealna ali su me takvu voleli - rekla je Maja.

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević, sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Komentarišeš kako je Dušica igrala uz šipku u Tetovu, a zaboravila si da te je sa iste Asmin u Šjvacarskoj pokupio i odveo kući - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam plesala oko šipke, ima moja slika u Dubrovniku gde su se održavale revije i ja sam kao devojka, tinejdžerka nosila to od ponatih kreatora naših iz Hrvatske. Upoznao je Marka, to je kao član naše porodice - rekla je Aneli.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", pročitao je naredno pitanje Anđelu Rankoviću.

- Možeš li reći da li se tvoj odnos prema Jakšićki promenio s obzirom da je njena ljubomora prema Staniji prešla u mržnju, da ti to ne možeš da držiš pod kontrolom?! Da li je razlog što se tebi Stanija dopada i što ste ti i Stanija sve bliži - glasilo je pitanje.

- Jakšićeva i ja se samo družimo, sve što sam zamerio kada ona samo odjednom bude ljuta. Koliko sam čuo od nje, ali i od Stanije, one su spustile loptu i imaju sada normalnu komunikaciju. Da je imalo veze sa mnom, imalo je, jer je rekla: "on može da se druži samo sa mnom i da ne bude ni sa jednom u nekoj priči"... - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković kako bi odgovorila na pitanje.

- Rekla si da znaš da ćeš proći kao Stanija i Aneli, ali realno Majo ti si jedina to i zaslužila. Aneli mu je rodila dete, Stanija ga u životu uvredila nije, podigla ga na pijedestal i ostvarila mu životni san da postane poznata ličnost, a ti ga ponižavaš mesecima - glasilo je pitanje.

- Baš ozbiljan moj antifan. Ne bih upoređivala moj odnos sa Anelinim. Ne želim da upoređujem odnose. Ja nisam spomenula ni Aneli ni Staniju. Ljudi su bolesni jer upoređuju neke stvari - rekla je Maja.

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević, sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Zašto Staniju pitaš što od silnih novaca koje je Asmin davao nije slala Nori, zašto to ne pitaš Norinog oca, u kom svetu ona ima bilo kakve veze sa Norom?! - glasilo je pitanje.

- Moja majka dok je bila trudna, svi su preosetljivi, moja majka je tresla pikavac...Sto puta ima veću težinu Asmin, da, Asmin je kriv. Nije imala uopšte ona obavezu niti bilo šta, ali kada ona ustane i govori: "do zadnjeg dinara", ja sam onda rekao: "pa ti si mogla". Drugo je da drugi osuđuju, ali ne moraš i ti. Asmin je tu trebao da shvati, ja nisam bio tu, Aneli je iznosila da nije ostavljao pare. Tri godine su bili zajedno, to je jedno, ali da ga sutra napadaš kako on prema detetu nije dobar. Kao neko ko sa strane slušam, mogu da kažem da nije imala preveliku empatiju. Ona govori da je krov pokvaren, poslao 500 evra za krov, ona je mogla da kaže: "ej majmune, imam pare ja ovde, pošalji pare detetu". Njene reči su bile da je gledala kakav je prema Nori, da bi videla kakav je otac - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mini Vrbaški.

- Da li ti je Viktor obećao brak pa ne može da se posvađa sa tobom, da raskine i da te se reši - glasilo je pitanje.

- Nije mi obećao brak, ne znam, žao mi je, ono juče što se izdešavalo, kao da je neki đavo bio u meni. Ne znam ni šta bih rekla, iskreno. Stalo mi je do njega, zavolela sam ga, žao mi je. Izgubila sam i sebe i loše se jako osećam u svom telu - rekla je Mina.

Voditelj Milan Milošević podigao je Viktora Gagića kako bi odgovorio na pitanje.

- Boli me k*rac ko je i šta je. Nemam šta da se kompleksiram kad ne znam ko je. Ne znam ko je Mensur - rekao je Viktor.

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Zašto je Dane rekao da je tvoja majka mnogo gora od tebe - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto je to mogao da kaže, ne mogu da pretpostavim. Ja sam njemu rekla, što je zaista mene pitao, to ima u porukama, pitao me je šta hoću da mi šalje ovde, ja sam rekla: "Ništa, mojoj mami uplaćuj", rekla bih mu da je bolje da mi ne dira majku - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević podigao je Minu Vrbaški kako bi odgovorila na pitanje.

- Da li si realna da sediš i pričaš sa Lukom, da mu se jadaš, a on izgasirao Viktora toliko pre toga - glasilo je pitanje.

- Juče su on i Anita sedeli sa mnom kada sam imala najstrašniju svađu sa Viktorom. Nije Luka tu kriv, ja sam kriva što sam slagala. Jesam, realna sam - rekla je Mina.

Autor: N.P.