Boru Santanu posle Elite čeka deset tužbi: Anastasijin drug zgrožen njihovim odnosom, otkrio kako njena porodica prolazi ovaj haos! (VIDEO)

Borine noćne more se ostvaruju nakon Elite!

U emisiji ''Pitam bih za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović putem Viber poziva uključili su Ognjena, najboljeg druga Anastasije Brčić koji je govorio za javnost o njenom odnosu s Borom Santanom.

- Ja Anastasiju uopšte ne mogu da prepoznam, ne samo ja već i njena porodica. Mi ne možemo da poverujemo šta slušamo i koje reči ona izgovara, to je strašno. Mislim da Bora iz nje izvlači ono njeno najgore, a opet bi on trebao da je pusti i da joj malo objasni neke stvari. On sebi ne sme da da za pravo da izgovara onakve uvrede i spominje mrtve, to je strašno - rekao je Ognjen.

- Kako njena majka i sestra reaguju kada ih Bora opsuje? - upitao je Panda.

- Stresno, to je porodica koju treba svako da poštuje i to će vam svi reći. Ljudi nisu u tom svetu, oni su zgroćeni i ne veruju šta slušaju. Mnogo ih je povredilo i jako dobro su zapamtili ono što je Bora izjavio, a to je kad je spomenuo Anastasijinog mrtvog strica i to im je sigurno nešto najgore što je izgovorio za sav ovaj period - rekao je Ognjen.

- Rekao si da Bora smireno treba da priča sa Anastasijom, a da li smatraš da je moguće da priča s njom na taj način jer ona kad uđe u crveno takođe svašta kaže i divlja? - upitala je Maša.

- Njeno ponašanje je apsolutno katastrofa. Ja ne znam šta da kažem sem da mislim da između njih postoji neka ljubav obzirom da se oni posle svake katastrofe vrate jedno drugom. Moraju da paze šta pričaju, sve ima na portalu šta sam rekao za Borine reči. To je jedan bolestan odnos kad oni krenu onako da se svađaju, to je strašno - otkriva Ognjen.

- Šta ćete uraditi ukoliko ona nakon Elite ostane s njim? - upitala je Maša.

- Moraće da se obavi ozbiljan razgovor i sa porodicom i sa svima. Ja nisam obustavio tužbe, to se nastavlja iako su oni zajedno samo što ću pustiti nju da odluči kada izađe. Trenutno imamo deset aktivnih tužbi protiv Bore - dodaje Ognjen.

Autor: N.P.