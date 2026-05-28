Maja mu pravi kašu od mozga: Pečenica razvezao jezik i urnisao Alibabu zbog vređanja Filipa Cara, pa otkrio mišljenje o Đukiću! (VIDEO)

Mnogima skinuo maske!

U emisiji „Ne gledam ti ja to” na RED televiziji voditelji Stefan Savin, Anđela Ašanin i Ana Vokić ugostili su bivšeg takmičara „Elite 9” Iliju Pečenicu, koji je progovorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Da li ti je nekog takmičara bilo žao? - upitala je Anđela.

- Bilo mi je žao Aneli jer sam video koliko se muči da dokaže svoju istinu, a cela kuća je krenula na nju. To je kad se skupi čopor i krenu na nju kao vuk na jagnje. Kada je Stanija ušla mnogo toga se otkrilo obzirom da njih dve nisu ni kafu popile, a pričaju iste stvari. Ja sam Asmina procenio treći dan i rekao sam mu da on nije za ovaj šou, poguban je po sebe. Čovek ne prihvata kritiku, u stanju je da izmisli i slaže mnoge stvari. On je ušao da dokaže da je Aneli lagala i to je trebalo da se raščivija, ali mi zadnjih šest meseci gledamo njegovo muvanje Maje i tako dalje - rekao je Ilija Pečenica.

Ilija Pečenica se kratko osvrnuo i na odnos Maje Marinković i Filipa Đukića:

- Dečko je lepo rekao na početku da neće da ima scarface od Maje i oni ga svi napadaju, a dečko je samo realan. Već mesecima drži svoje stavove i to je tako, svi ga napadaju bez potrebe - otkriva Pečenica.

- Kako gledaš na Asminov sukob sa Filipom Carom?

- Ja Filipa dečka ni ne znam, imam osećaj da Asmin više problem ima s njim nego Filip s njom. On ni ne poznaje Filipa, ne može mu on biti kriv već treba da reši problem sa svojom devojkom. Ona može sa Asminom da manipuliše i to i radi kada je reč o Caru, pravi kašu od mozga - rekao je Ilija.

Obzirom da je Ilija Pečenica bio svedok žestokih rasprava Bore Santane i Anastasije Brčić u Beloj kući, otkrio je šta misli i o njihovom odnosu.

- Oni su meni dragi kad su u normalnom odnosu, a onda onaj haos... Deluje mi da Anastasiju loži taj haos jer se ona nikad ne povlači. Najgore je što oni iznesu sve što su pričali ispod jorgana i pokrivača, to bude užas i onda posle tri dana se vole najviše na svetu - otkriva Ilija.

Autor: N.P.