JANJUŠ DEFINITIVNO POSTAJE ŽELEZNIČKI ZET?! Oglasila se sestra Vanje Živić, evo šta kaže o njihovoj vezi

Učesnica "Elite" Vanja Živić zaljubila se u rijalitiju i otpočela vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim je u skladnom odnosu.

Do sada su imali nekoliko manjih trzavica, međutim uspeli su da izglade svoj odnos u kom oboje, kako kažu, maksimalno uživaju. Janjušev brat Boris Janjušević pre nekoliko dana izjavio je za naš portal da su njegovi roditelji skeptični kada je njegov ljubavni izbo u pitanju, te da bi, kada bi morao da bira između Vanje i njene bivše prijateljice Milene Kačavende, takođe nekadašnje Janjuševe partnerke, radije izabrao Milenu.

Sada se za naš portal oglasila Tamara Živić, Vanjina sestra, koja je dala svoj sud:

- Meni su njih dvoje bas slatki. Ostalo je jos malo do kraja, pa ćemo videti, ali svakako će sve biti mnogo jasnije kada izađu iz Bele kuće - poručila je ona.

Na pitanje da li veruje da će se njihov odnos nastaviti i po izlasku iz rijalitija rekla je:

- Što da ne, navijam za njih - kratko je poručila ona.

