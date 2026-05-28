Šok i neverica!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gosti voditelja Stefana Miloševića Pande, Sandre Bajić i Jovana Ilića - Joce novinara bili su Sale Luks i Boža Džons.

Sale Luks progovorio je učesnici ''Elite 9'', Dušici Đokić, koju je Milosava Pravilović optužila da je radila u Tetovu, te i da se pere od svoje prošlosti. On je usled toga otkrio detalje, koji se tiču njenog života.

Sale, kada se prisetiš odnosa sa Sarom Stojanović, kako reaguješ na to? - upitao je Panda.

- Ona je mala, vrcava devojka, kada sam je pogledao, bila je simpatična. Nikad nisam imao devojku koja je tako niska, delovalo je kao da je simpatična devojka. Deluje kao dobar, a zapravo je loš zeka. Ona je devojka koja nema tip muškarca, svi su njeni tipovi. Sa njom može da bude ko poželi, to je činjenica. Kad je postala zla i podmukla, morao sam da je postavim na svoje mesto. Meni je Bora govorio na početku da ona nika takva, kakvom sam je ja smatrao, ali sam kasnije uvideo ko je i šta je i kakva je - rekao je Luks.

Sale, kada je reč o Dušici Đokić i informaciji o tome da je radila u Tetovu, kakav ti je komentar?

- Ja je ne poznajem. Kada sam ulazio, drugarice su mi rekle neke stvari o njoj. Ja sam tip koji radi žurke, ali one privatnog tipa. Moram da kažem da sam se juče čuo sa njenom jednom drugaricom, evo, imam slike neke da pokažem sada, kada je reč o prepiskama koje imam.

Voditelj Stefan Milošević Panda je potom uzeo Saletov telefon, kako bi pročitao šta piše u prepiskama, u kojima je reč o Dušici Đokić i njenoj prošlosti.

- Uh, ne znam kako ovo da pričam. U prepiskama priše da se Dušica služila stvarima koje su kritične i neki klijent koji bi želeo da ostvari neki kontakt sa devojkom, da ujutru ne bi znao gde se nalazi. Kaže se u prepiskama da se služila nekim nezodovljenim supstancama, da je zbog toga suspendovana sa takmičenja za bodibilding.

- Ona je rekla da je u Tetovu samo tri puta bila - rekao je Joca.

- Ne može to tako. Kada neko tamo ide, ako ide sezonski, mora da bude makar mesec dana tamo. Po klubovima je piće skupo, jer devojke tamo igraju, a na spratu je soba za privatni ples. Postoje devojke koje idu i u Sloveniju, a tamo muškarci dosta plaćaju - istakao je Sale.

- Da li je u Tetovu striptiz legalizovan? - upitao je Joca.

- Jeste, da. Da se devojke ne bi napile tamo, one piju sok od jabuke, da bi se ponašale. Sve što sam pričao o Dušici je istina, jer sam čuo da je ona jednom upala u svlačionicu i devojkama pokupila, ukrala sve dnevnice - rekao je Sale.

- U ovim prepislama piše da je Dušica koristila nedozvoljene supstance za silovanje, koje je davala klijentima. Koliko je ovo proveren izvor? - rekao je Panda.

- To su devojke koje Dušicu poznaju dugo i koje je su mi rekle i stvari koje sam o njoj izneo u rijalitiju - rekao je Sale.

- Da li se ples oko šipke može vezivati za prostituciju? - upitao je Joca.

- Ples je ples. Devojka dira tebe, ti nju ne smeš da diraš. Nema to nikakve veze sa prostitucijom. Da to ima neke veze, pohapsili bi ih sve, jer kod nas prostitucija nije legalizovana. Ja bih ples oko šipke uveo u sportsku disciplinu. Eskort je eskort - kazao je Sale.

- Da li misliš da se poznaju ćerka Milosave Pravilović, Aleksandra Nikolić i Dušica? - upitao je Joca.

- Moguće je da se znaju, ali i da se ne poznaju. Zavisi od smene(smeh). Znam i ja svašta nešto, ali iznosim detalje do neke određene granice.

Autor: S.Z.