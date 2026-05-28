Više nema mesta za nas kao par! Kristina Spalević ugasila priče o navodnom pomirenju sa Kristijanom: Stvari koje sam saznala stavile su pečat!

Oglasila se za Pink.rs i otkrila istinu o dešavanju sa Kristijanom!

Danima unazad na društvenim mrežama piše se da je došlo do pomirenja između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, otkako su zajedno bili u Crnoj Gori kako bi kristili sinove pod Ostrogom.

Mi smo tim povodom stupili u kontakt sa Kristinom, koja nam je odmah otkrila da li je pružila novu šansu njihovoj ljubavi.

- Naša priča je dokazala po 1000. put da ljudi čitaju samo naslove, a ne vesti! Moj večiti interes je da nekako funkcionišemo normalno kao ljudi zbog dece, ali čini mi se da je taj momenat ipak prilično nemoguć. U svakom slučaju, nismo se pomirili, imali smo vremena za sebe ovih dana, ali sam kroz to vreme shvatila da u mom životu ipak više nema mesta za nas kao par. On voli da kaže: „Reči su reči, dela su dela.“ Ja smatram da reči, dovoljno grozne i teške, itekako postaju nedela, i to nepremostiva.

Kristijan je često izjavljivao da bi se pomirio sa Kristijom, a nju smo pitali šta mođe da presudi da odnosu pruži novu šansu.

- Za svađu je potrebno dvoje, ali što se mene tiče, neke stvari koje sam naknadno saznala i koje su se događale u poslednjih par dana stavile su pečat na moju odluku. Neke stvari su nepremostive i zaista ne vidim nikakve šanse za naš emotivni odnos.

Za sam kraj Kristina je progovorila o Golubovićevoj izjavi koja je danas napravila haos u medijima, a on je rekao kako je ona nikakva riba, ali najveća ljubav u životu.

- Nisam iznenađena jer za 6 godina nikada nisam čula u celosti dobru rečenicu o sebi. Uvek me pohvali u jednoj reči, a poslednjih 6 godina priča o meni kao o najružnijoj, najpromiskuitetnijoj, najgoroj ženi na svetu, a rodila sam mu 2 sina. Smatram da ne ponižava mene, već ponižava sebe. Ma, samo nek je on živ i zdrav!

Autor: A. Nikolić