MOJA MAMA ĆE IMATI PROBLEM SA MNOM KAD IZAĐEM! Učesnici frapirani Mevlidinim oglašavanjima, Asmin joj poslao jasnu poruku: Neka mi ne dolazi (VIDEO)

U toku je emisija “Gledanje snimaka”, voditelja Ivana Šopić najavila je prvi video klip na kom je prikazana svađa Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Ovo je video moj otac, njegova majka. Grozno je, ova svađa je jeziva. Žao mi je sebe ali ja sam njega prva pecnula. On je misli da sam mislila na Đukića ali nisam. Prešli smo preko toga. Svaki odnos ima probleme i nigde ne cvetaju ruže. Svi parovi su imali ovde svađe. Ne trebamo da se poredimo sa drugima. Neopravdavam ovo nijednog trenutka - rekla je Maja.

- Ja sam ćutao Maji osam meseci, nikada je nisam uvredio. Nakupilo mi se svaša. Nikada je nisam ponizio do tada. Mislim da bi svaki muškarac tako odreagovao. Mislim da je aludirala na Filipa. Možda nije na to mislila ali niko ne može da me ubedi da nije. Moja mama kada izađem imaće problem sa mnom. Ne znam kako je moj brat dozvolio da ona ima Tik-Tok i Instagram, imala je neki lažni Instagram zvala se nešto Katarina. Treba da se ugasi sa društvenih mreža. Zamisli da mama od 50 godina drži lajv Tik-Tok, oni nisu normalni, bolesna žena. Ako ne ugasi to bolje da mi ne dolaze - rekao je Asmin.

- To je žena koja nikada nije imala društvrene mreže. Zamisli koliko je to došlo da ona pali lajv i da ga brani na Tik-Toku. Mislim da je cela porodica na Tik-Toku. Dokle je on doveo porodicu da lajvuju sa Majinim neprijateljima. Verovatno je bila u toj posteljini sa Filipom, ona to pamti - iznela je Aneli.

- Svake srede i četvrtak isto se ponavlja. Sve gore i gore će biti. Jedno drugo ponižavaju, srozavaju. Doživljavaju najveći blam sami sebi. Govore reči koje niko nikome ne bi rekao. Ja mislim da ni oni sami ovo ne podržavaju. Ovo nije ljubav, ovo je bolest. Ružno je. Ovo mu je gore nego sa Stanijom i Aneli - izjasnio se Janjuš.

- Ovo za Mevlidu mi je šok. Ta žena nije imala društvene mreže. Ona nije ni znala šta Mustafa kači na fejsbuku. Dokle je otišlo sve ovo kad je ona napravila društvene mreže. On je prvi put u ovakvom odnosu. Ovo je želeo i nema gde - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović