Našli se na meti osuda! Učesnici zgroženi Majinim i Asminovim ponašanjem, ne štede ih na rečima: Izgubila je sjaj u očima, harizmu, sve... (VIDEO)

Bez bočnica!

U toku je emisija “Gledanje snimaka”, voditelja Ivana Šopić najavila je naredni video klip u kom Maja Marinković doziva Marka Janjuševića Janjuša dok se svađa sa Asminom Durdžićem.

- Bio je malo agresivniji, to je bilo to jutro kada je sve nastalo. Zvala sam Janjuša jer sam mislila da je preko puta, zaboravila sam da je on u izolaciji. Nisam ja njega zvala da bih ja Asmina provocirala - rekla je Maja.

- Ovde je rečeno da je zvala Janjuša za savet, ovde je zvan Janjuš za pomoć. On je njen izbor i vraća se tom čoveku posle dva sata i imaju odnos, e to je bolesno. Za ovo ne postoji opravdanje nego raskid. Oni ne razumeju šta znači biti roditelj. Ovo niko na svetu ne podržava. Kataklizma, ne radujem, se da neki roditelj ovo doživi - rekao je Lepi Mića.

- Ovaj klip su sabrana njihova dela, sve ono što o jednom drugom misle. Maja nikada nije zvala svoje bivše u pomoć. On je pre toga pričao da nikada nećeš biti Aneli, a sada kaže da nikada neće biti Stanija. Ponižavanje kroz bivše partnere. Ovo je katastrofa, užasan klip. Ništa ovo nije gore. Bilal joj je pričao da joj iz p*čke curi sutlijaš, klinac jedan. Svi su joj isto radili. Svaki joj se useravao u život. Zveki je bio gospodin. Maja još nije sazrelea. Majina svak veza je povezana sa još šest prisutnih žena. Ulazi u veze sa već problemima - rekao je Ivan.

- Ja da Maji treba krv odmah bih joj dao, ali u ovom sukobu ne bih reagovao. Možda je ona mene nesvesbno pozvala, ali ja nema šanse da bih ih sklanjao. Da ona nije u vezi ja bih reagovao kao prema najdražoj osobi. Ovaj klip je mučniji nego prošli. Nije prijatno za gledati - dodao je Janjuš.

- Većini je ovde nejasno zbog čega se njih dvoje vređaju. Dolazi do ovoga zbog nezadovoljstva. Veza je postavljena na nezdravim temeljima. Može da ide samo gore, ne znaju da se zaustave. Maja je izgubila sjaj u očima, harizmu, sve je izgubila, žao mi ju je. Potonula je, ne ustaje iz kreveta. maja šta je sebi dozvolila, ona njega dovede do ludila - izneo je Terza.

Autor: Teodora Mladenović