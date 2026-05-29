Stigao ultimatum! Asmin se obratio majci Mevlidi, Maja mu tražila da joj pokaže zube, a onda Stanija otkrila da je Car tiha patnja Marinkovićeve

Noć koju niste smeli da propustite!

Prethodne noći u Elitu je ušla voditeljka Ivana Šopić zbog emisije "Gledanje snimaka", a na samom početku emisije takmičari su gledali raspravu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ovo je video moj otac, njegova majka. Grozno je, ova svađa je jeziva. Žao mi je sebe ali ja sam njega prva pecnula. On je misli da sam mislila na Đukića ali nisam. Prešli smo preko toga. Svaki odnos ima probleme i nigde ne cvetaju ruže. Svi parovi su imali ovde svađe. Ne trebamo da se poredimo sa drugima. Neopravdavam ovo nijednog trenutka - rekla je Maja.

- Ja sam ćutao Maji osam meseci, nikada je nisam uvredio. Nakupilo mi se svaša. Nikada je nisam ponizio do tada. Mislim da bi svaki muškarac tako odreagovao. Mislim da je aludirala na Filipa. Možda nije na to mislila ali niko ne može da me ubedi da nije. Moja mama kada izađem imaće problem sa mnom. Ne znam kako je moj brat dozvolio da ona ima Tik-Tok i Instagram, imala je neki lažni Instagram zvala se nešto Katarina. Treba da se ugasi sa društvenih mreža. Zamisli da mama od 50 godina drži lajv Tik-Tok, oni nisu normalni, bolesna žena. Ako ne ugasi to bolje da mi ne dolaze - rekao je Asmin.

Uroš Stanić je nakon toga osudio Maju i nazvao truleks krpom:

- Kataklizma i katastrofa! Maja se puno ponižava u odnosu. Postala je truleks krpa s kojom Asmin briše pod. Ja ne znam zašto ti njega držiš uz sebe i uhodiš ga po imanju, ne daš mu da raskine. Ti si se totalno ugasila i potonula. Asmin, kao Asmina, šest meseci smo gledali njegova poniženja. Ovo nije više Maja, više ne ide na žurku, ne sređuje se. Maja ne zna šta radi. Ovo je samo strah da je još više ne isponižava, da se ne vrati Staniji i da Filip Car ne likuje. Kad bi raskinula sa njim on bi možda otišao kod Stanije ili Aneli, a onda bi ljudi likovali. Njega niko ovde ne prepoznaje. Dečko nema limita, a otac je ženskog deteta - rekao je Uroš.

U jednom momentu Maja je uslovila Asmina da odgovori svojoj majci, kako bi nastavila da bude u vezi sa njim.

Aneli Ahmić je najavila totalno uništenje Maje Marinković od strane Asmina.

- On će se uskoro zasititi Maje i videćeš kako će početi da priča o njoj samo da je otera. Kao što je mene i Staniju, tako je i Maju izgustirao. On se nje već zasitio. Uradio je već što je hteo i trebao. Sve što sam rekla ovde se potvrdilo. Njega ljudi gledaju šta izgovara, sve se potvrđuje što je meni izgovarao i pričao. On pokazuje koliki je nečovek. Maja je karma, ja uživam kad ona njega sprda. Ona je za mene tad najsmešnija, on se gleda kao sprdnja. Napolju ga gledaju kao Lea. Zamisli da se Mevlida uključila na TikToku. Meni je to smešno, a znam da njima nije. Neka mu i neka joj! Zamisli da sam ja zvala bivšeg upomoć, zamisli te boleštine - rekla je Aneli.

Na narednom klipu koji je pušten prikazan je razgovor Asmina i Maje, na kojem on pokušava da raskine sa njom, ali mu ne ide.

- Mislila sam da je ista svađa ali nije. Da je otišao u zatvor spavao bi na stolu, vratio bi se nervozan i to mi je dupla svađa. Dok to rešim ima da se smrkne. Isplačem se, meni ovo uopšte ne pada lako. Plačem kad je meni stvarno teško. Još uvek sam mlada i ne gledam još da osnujem porodicu. Ne bih znala šta ću sa detetom i kako da se naćem. Kad sazrim i kad dođe vreme za to biće. Želim jednog dana da budem, ali nisam zrela još uvek sam dete u glavi - rekla je Maja.

- Vidimo da je u ovom klipu problem Janjuš. Janjuš i Maja nisu prijatelji, to su ljudi koji su bili u vezi. Šta bi bilo da je pozvao Asmin Staniju? On je tebi Majo rekao da te je iz*ebao i šutnuo i da su mu samo prolaznica u životu. Vi ste u mulju. Bore se protiv samih sebe. Smeta im Stanijina pojava. Maja ne ide na žurku i njega povlači jer je radi kompleks - dodao je Dača.

Milena Kačavenda žestoko je prozvala Asmina koji je doživeo pomračenje zbog njenih reči.

- Njemu je Maja ulaznica za desetku. On kako čujemo ima dva radnika i to pijana. Kad mu šinem dandaru sedeće sa medevedićima. Njega reše dve žene. U Beogradu on preti ljudima. Sve smo k*ve, dr*lje, a šta si ti Alibaba za tim visećim s*sama!? Nema laetići Lambo u beogradu. Sam je sebe ukanalio i neka je. Maji se niko ne smeje, ona se uvalila u ta g*na. On je jedna rijaliti f*ksa, rijaliti paćenik! Stanija je bila u pravu da je Maja trofej i da će nju gaziti. U ženi nema života! Maja je viđe puta rekla da on kaže Janjušu šta mu misli. Čim mu nešto kažeš onda sam k*rva koja je pušila k*rac. Ona je od starta rekla da mu ne veruje ništa. On i za Miljanu tvrdi da nije životom, a Stanija je rekla. Nije njega niko gurao kod Miljane u krevet. Čovek je dno dna i ova veza nema perpektivu. Ja mislim da Maja zna šta radi. Maja ga ishaba, pa onda ide po imanju i ne zna gde udara. Maja je svesna da je on spreman na sve. Ne može da sedi za stolom i kaže da će nam j*bati mamu ako diramo Maju, a onda joj on to sva kaže. Njemu treba moj brushalter! Ja sam govorila da je Maja razvila emocije prema njemu, on ej bio jako pažljiv, a svakoj ženi to prija. Ovo nije kalibar mupkarca za Maju, on to ne ume da iznese - rekla je Milena.

Anđelo Ranković je žestoko osudio

- Od prvog snimka blam za blamom, poniženje za poniženjem. Ja ne smatram da je to ljubav. Taj se*s kada se dogodi, oni sami su prihvatili sva ta poniženja. Na sve to dolazi i uplitanje trećih osoba. Janjuš je tu u pravu i ne treba niko da se meša jer će se oni pomiriti. Koliko puta sam mu rekao da se ponižava, ja to njima kažem ali neću to za stolom. Najmanje je smešno Takiju i Mevlidi. Meni ovo nije ljubav. I treba da ih komentarišemo, svako na svoj način. Nisam rekao nijednu lepu reč za njih ovde. Najveći problem vidim što se Maja smeje i nema kritike. Oni vole tokične odnose, to moraju sebi da priznaju - rekao je Anđelo.

- Jedina razlika između ovih klipova je što je Maja počela da trpi poniženja umesto Asmina. Mene ne čudi što se ovo dešava. On je bio taj koji trpi, a poenta jezbog čega i zašto trpi. Neverovatno mi je da na prvom klipu je Asmin rekao Maji da će je od*ebati napolju pa je to ponovio u trećem klipu. Ušao je u odnos gde je rekao za Maju da ima i dalje emocije prema Caru. Asmin od ponedeljka opriča das se kaje za ovo ovde. Danas je Asmin rekao da je odlučio da neće da vređa Maju jer vidi da Aneli hoće konflikt. Vi treba da prestanete da se vređate međusobno zbog vas, ne zbog drugih. Interes je ovde jači od ljubavi. To nije ljubav. Da nije bilo limunade možda bi se desio razgovor Asmina i Stanije - rekle je Matora.

Takmičari su potom prokomentarisali klip na kojem Asmin govori Maji kako je sa njim u inat Staniji.

- Ja mislim da je to zbog Filipa Cara. Mislim da je mislio da je ona sa njim iz inata Caru, a ne meni. Meni je Maja došla u ovom stanju pred ulazak, imala je sličnu situaciju. Ja ne mogu da povežem ovu Maju sa ovom sa klipa gde izgleda kao polupana ludača. Ona je njega uništila, on je postao njena kerina, ali uništila je i sebe. Ja nju nikad nisam pljuvala, samo sam rekla posle slikanja da sama sebi sve radi da bude ovako polupana. Oni se posle izmire, ne bih ja tu mnogo ulazila. Ja ne znam šta bih izgovorila da pričam kako znam - rekla je Stanija.

- Ja imam to u sebi kad se završi svađa, pa onda na kvarno izvlačim iz devojke šta me kopka i onda pratim njena dela. Ja volim Maju i napolju ću da provodim sa njoj 24 sata, meni to ne smeta. Ja bih bio gori od Maje da su njena dva bivša tu. Ja sam mislio i na Staniju i na Filipa.Ja kad bih se pitao nikad ne bih pravio svadbu, bilo bi me sramota. Ne planiram da pravim decu, prvo imam problem sa Norom - rekao je Asmin.

Stanija je u jednom momentu otkrila da je Maja zvala Filipa Cara sa raznih brojeva pre Elite 9.

Autor: N.B.