Žestoki sukob Sofije i Kačevende zbog njenog bivšeg: Pljuštale uvrede, a Anđelo je ponizio jednom rečenicom

Nije im lako!

Tokom noći Milena Kačavenda je saznala da su pojedini takmičari komentarisali nju i njen brak sa Srđanom Kačavendom.

- Ova ekipa kad se sabere kilo i po mozga nema. Vanja je kopetentna s obzirom da je bila upućena u sve. Ovde je Anđelo rekao da je Srđan ozbiljna glava što jeste istina. Ostalo me ne zanima - rekla je Milena.

- Meni nije jasno kako čovek koji je prošao sve te stvari, kako je izdržao sa njom. Njoj nijedan odnos nije opstao. Ti nisi žena normalna, loš si covek, prijatelj, drukara si i sve si najgore. Ti si tu poenta ne Srđan - rekao je Anđelo.

- Sve probleme sa Srđanom možete da rešite sa njim. Da podsetim Anđela da je on krenuo da mi piše 12 dana pred početak rijalitija. Oni ne znaju ništa, ti me nisi u životu u živo video. Nakačio si se na mene i popušio k*aru. Podsetiću te da si ti mene ganjao i pisao. Mogu da ti budem neostvareni san - dodala je Milena.

- Gledao sam ti golu nogu kraj bazena i si*e iz kreveta. Ne znam kako su oni opstali, to se i ja pitam - dodao je Anđelo.

Nakon toga je došlo do svađe između Milene Kačavende i Sofije Janićijević.

- Poenta klipa jeste ono što je Vanja rekla. Ne možemo ni mi u kući da je slušamo. Počela je jako da laže. Bila je s*ks kombinacija Janjušu, a žena ustaje ovde da morališe. Jeb*ala bi se i sa Anđelom i sa Asminom. Ona bi muvala Uroša, ona je bolesna! Šta li kaže Lazar kad čuje da mu je mamu heftao Janjuš kao kombinaciju? - pitala je Sofija.

- Šta li kaže Lazar kad čuje da mu je mamu heftao Janjuš kao kombinaciju? - pitala je Sofija.

- Šta će reći kad čuje da mi se sviđa Terza? - rekla je Milena.

- Uradi donje zube! Gore ti je trojka nijansa, a dole žurta. Nije radila donje jer ne može da škripi. Matora straćaro. Zamisli na dva dana ti heftaju mamu, kakav je to osećaj... Jesi li ponosna? - rekla je Sofija.

Autor: N.B.