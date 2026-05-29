Potencirali ste da Filip nema herca, ali... Luka se obratio Đukiću, ovakav rasplet niko nije očekivao! (VIDEO)

Morao je ovo da istakne!

Danas je prvi u Odabranima nominovao Luka Vujović, koji je ovoga puta nominovao Daču Virijevića.

- Nominovaću Daču, koji non-stop pokušava da me degradira, devalvira, i kad sam normalan hoće da izazove sukobe, kad sam solo igrač ne može da me iznervira, ali kad sam u vezi naravno da me iznervira. I u osmici mi je spletkario. On je hteo da okrene priču za Teodoru, Filipa i Aneli, cela kuća je govorila da je Teodora sujetna, a on se dogovorio sa Teodorom da izmisli pojedine situacije, pa da ispadne da smo ja i Anita sujetni. Pogledajte gledaoci, propratite ko je spajan u poslednjih par meseci. Dača se smeje na kvarno, provocira Anitu, smeje joj se u facu, rekao je da mora da nas gazi, da ima takav zadatak. Anita reaguje na njegove provokacije. Loš je komentator, spletkara, 40 ljudi ga je navelo, on je mali zlotvor, zla beba, govori kako muškarci vređaju žene, a on najgore vređa žene. Govorila je Milica da je najveći monstrum, pa se on brže bolje okrenuo na tu stranu. Bio je sa Asminom, a sad je na Stanijinoj strani - rekao je Vujović i dodao:

- I najbitnije, potencirali su kako Filip nema herca meni da kaže, ja sam rekao da ima herca, nama ne treba učesnici da nam sole pamet, da nam neko kaže ko smo mi - dodao je Luka.

Autor: R.L.