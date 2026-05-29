ODLUKA JE DONETA: Evo koga su Odabrani učesnici nominovali! (VIDEO)

Njima žele da vide leđa!

Naredni koji je dao svoj sud tokom nominacija Odabranih bio je Borislav Terzić Terza.

- Ima dosta ljudi s kojima sam se raspravljao ovde, ali osoba koja me je najstrašnije izvređala, a da mu reč nisam rekao je Bora Santana. On je govorio da smo moja porodica i ja došljaci izbegli sa Kosova. Pokušao je da ukalja obraz mog oca. On će sve na sudu da kaže šta ima. Obratio mi je oca, a ja ću da kažem mojoj porodici da ga tuži. Takve stvari mu neću oprostiti. Nikada ga uvredio nisam, a on je najstrašnije izvređao moju porodicu - rekao je Terza.

- Bora jeste užasan kad su uvrede u pitanju, ali ga poznajem dugo, znam da se pokaje posle deset minuta. Ne opravdavam ga, ali moram to da istaknem. Anastasiju nominujem, njeno ponašanje mi se nikako ne dopada, uopšte mi se ne sviđa šta njemu izgovara i ona njena histerija - istakla je Vanja.

- Ne želim da nominujem Anitu, jer je trudna, a i ipak će biti sutra maka Lukinog deteta. Nominovaću Bebicu, samo iz razloga koji se tiču prošlosti, eto - kazao je Filip.

Na kraju glasanja, učesnici su izglasali da su od strane Odabranih ove nedelje nominovani Dača Virijević i Asmin Durdžić.

Autor: S.Z.