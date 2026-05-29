Janjuš napravio zemljotres u Eliti! Zapevao ''Okuj me care'', pesmu koju je njegova bivša Maja posvetila neprežaljenoj ljubavi (VIDEO)

Namerno ili slučajno?

Veliki šef je ove noći počastio učesnike ''Elite 9'' najvećim hitovima, a ulesnici su poleteli ka crnom stolu, popeli se na njega i zaigrali, kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Među pesmama našla se i Okuj me care, koja je izazvala pravu reakciju među takmičarima, pogotovo kod Marka Janjuševića Janjuša koji je ekspolodirao na samu pesmu.

Janjuš se popeo na sto i iz sveg glasa zapevao strofe pesme dok su svi ostali učesnici znali šta ta pesma predstavlja za pojedine takmičare.

Podsetimo, Maja Marinković je ovu pesmu posvećivala svom bivšem partneru Filipu Caru, a sad je peva takođe njen bivši partner Marko Janjušević Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović