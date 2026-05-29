Kada je gledam, kao POLUPANA LUDAČA je: Stanija dala svoj sud o skandalu Maje i Asmina, pa udarila na bivšu drugaricu: Gledamo isti film, samo se glumci smenjuju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević nakon razgovora sa Majom Marinković, pozvao je Staniju Dobrojević, kako bi prokomentarisala odnos njenog bivšeg dečka Asmina Durdžića sa Majom.

- Koliko se kao žena osećaš poniženo kada ti tvoj dečko kaže da ti krevet miriše na one stvari, a posteljina na Đukićevu sp*rmu - pitao je Darko.

- Katastrofalno. Ja moram da kažem da sam ja njega prva isprovocirala...On je ćutao i krenuo je da spava, mene je nerviralo to, onako funjarski se zavukao i to mene još više razludi. I ja sam provocirala i provocirala i ja razmišljam šta da mu kažem i setim se toga, ne znam kako mi je palo na pamet. Ja nisam mislila na Đukića, niti sam aludirala, da sam mislila rekla bih, htela sam da ga isprovociram po svaku cenu, bila sam ljuta po svaku cenu - rekla je Maja.

Naredna je reč dobila Stanija Dobrojević.

- Rekla si da se Maja na silu uvalila u vezu sa Asminom, da li zbog toga Maja sada plaća preskupu cenu - pitao je Darko.

- Da, mislim da si u ovom pitanju dao odgovor. Nakon 30 sati od mog ulaska je ušla u vezu sa njim, nije dozvolila da mi porazgovaramo kao ljudi. Ostali smo nedorečeni, to je čovek koji mi je iz kuće ušao ovde u rijaliti sa totalno drugim ciljem, da bi se desilo da me izda kao čoveka, ja sam to precrtala. Dobila sam poziv, odlučila sam da dođem na tih 10 dana i u tih 10 dana nije dozvolila razgovor. Diči se limunadicom, a ona dokazuje da je maloumna, ne shvata koliko je tu ograničena. To može svaka, da seksualnom manipulacijom držiš muškarca...Ta njena sposobnost je sada skupo košta, ja joj nisam pretnja, taj čovek je za mene precrtan - rekla je Stanija.

- Ako je ovakav početak, šta predviđaš - pitao je Darko.

- Mislim da se sada drže po svaku cenu, kako se desio sav taj haos, izmirili su se. Mislim da oni žele da tako bude do kraja rijalitija, ali kroz par nedelja će biti realna slika ovog odnosa. Maja jeste neko ko je u ranijim sezonama bila u toksičnim vezama, gde se fizički obračunava i najstrašnije izvređa, pa legne sa njim, za njega ne znam, ali znam da je sa mnom imao mir, pa je hteo Maju Marinković, hteo je ludilo. Kada gledam klip, ne sladim se, dođe mi svašta da im kažem...Ne želim ja da utičem na njihovu vezu, ja sam ušla njega da rešim - rekla je Stanija.

- Da li si saglasna sa konstatacijom pojedinih gledalaca i ukućana da je Maja nesrećna, da fejkuje svoju sreću i da se trudi da nabaci kez - pitao je Darko.

- Maja je jako nesrećna devojka, nesrećna je u vezama, Asmin je samo jedan u nizu. Maja jeste slatka, ima svoju vrcavost kada je slobodna, ali je isti film, samo se menjaju likovi. U ovakvom stanju je bila i pre ulaska. Ovu Maju kada vidim ovakvu, ona jedno priča, realnost je drugo kao u onom klipu gde izgleda kao polupana ludača. Mislim da su je uništili njeni ljubavni odnosi - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić