Asmin zaurlao na majku! Proključao od besa kao voda kojom bi Mevlida polila Maju, Aneli ga dovela do tačke pucanja (VIDEO)

Haos za haosom!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je i sa Aneli Ahmić o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, pa i na konto izjave Mevlide, Asminove majke, da bi Maju polila ključalom vodom.

- Aneli rekla si da će Durdžići razapeti Maju, šta smatraš da joj sve sleduje - pitao je Darko.

- Prognoziram da će biti ozbiljan rat u narednom periodu, naravno, ako oni nastave da imaju te svađe brutalne, vređanja, ne sumnjam da se to neće nastaviti, ne sumnjam da neće dolaziti do okršaja. Imali su za kratak period previše svađa, glupo bi bilo da kažemo da ne verujemo da neće imati nijednu svađu. Kada krenu svađe, tu nema kraja, tako da nijedna veza nije završila na par svađica. Istina je da je jednom napravila instagram, pa joj je Mustafa ugasio. Mevlida mi je sa lažnog komentarisala neke stvari, odala se jer joj je naziv bio neko cveće. Tako da, šokantno je to saznanje da ona drži lajvove jer njoj Mustafa nikada nije dao da ima Fejsbuk i Instagram - rekla je Aneli.

- Je l' tebi čudno uzme li se u obzir u kakvom si odnosu sa tom porodicom i šta je sve izjavljivano i sa tvoje i njihove strane, ona nikada nije rekla da bi te gurnula u jezero i nešto na tu temu, ona te je samo demantovala, komentarisala - pitao je Darko.

- Branila je svoje dete, branila je neodbranjivo i i dalje to radi. Za mene je on najgori, gori mi je i od Maje. Svaka majka bi branila svoje dete, isto kao što i Taki brani svoje dete, ali eto, koja je to mržnja prema Maji da to kaže, pa sa ženama komentarišu i pljuju zajedno. To za Mevlidu, to mi je blam za nju da pali lajv. Mevlida će reći: "nemoj mi je dovoditi na oči" - rekla je Ahmićeva.

- Moja mama nikada ne bi upalila lajv da sam ja sada napolju - skočio je Asmin.

- Zato što bi im pretio da će ih pobiti, kao što je pretio Mustafi. Jeste, tata ti je pi*ka jer je napisao za svoje unuče ono što je napisao, monstrumi ste cela porodica sem Sude - urlala je Aneli.

- Ovako treba da pljuje Mustafu i Mevlidu, a ne da priča da je bila zlatna - ubacivao se Alibaba.

- Jasno je da je mrze je*ote, ja sam dolazila kod njih, jesu me proganjali i gledali šta oblačim...Ovo što pričam, to je bilo tako, ništa ne preuveličavam - urlala je Ahmićeva.

- Pored svih gov*na ja pričam o Mevlidi i njenom tiktoku. Ne dao im Bog da još jednom čujem da je davala takvu izjavu i da se upalila na tiktok - zaurlao je Asmin.

- To je Nena Opozicija, jedan ološ koji proziva mene tri godine, e sada je on rekao kakva je, sam za svoju ženu koja ga podržava, da nagovara Mevlidu da upali tiktok, po njegovim rečima...Ona je žena najveća bolesnica, koja se ne skida s telefona - rekla je Aneli.

