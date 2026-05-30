Šok nad šokovima! Sofija ponovo upozorila Daneta (70) zbog majke, pa priznala: Kod njega me lože SAMO PARE (VIDEO)

Skandal!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Danetom (70).

- Dugo ti i ja nismo pričali o Danetu...Poručila si ljutito Danetu da bi mu bilo bolje da ti ne dira majku, u suprotnom šta - pitao je Darko.

- Da, pitanje je stiglo da je mama moja gora od mene, to je u smislu materijalnog, to je sigurno, kao da je uplaćivao. Ja sam rekla da je bolje da mi majku ne dira, naš dogovor je da mojoj mami uplaćuje novac, ja sam mu rekla šta treba da radi, poruke postoje, samim tim nema prava niti potrebe da priča da je moja mama uzimala novac ili da je gora da je prihvatala više novca - rekla je Sofija.

- Šta misliš, zbog čega Dane smatra da je tvoja mama gora od tebe - pitao je Darko.

- Opcija je da je uplatio više nego meni, ne znam, eto - rekla je Sofija.

- Slušao sam tvoj i Anelin razgovor u utorak, vi ste pričale o Danetu. Ti nisi krila koliko si bila oduševljena Danetom, šta te je privuklo na njemu - pitao je Darko.

- Privuklo me je jer ne poznajem osobu koja bi sve živo uradila u bilo kom trenutku jer se to meni radi. Na primer, sada bih otišla do zlatare i kupila bih od nakita, on mi je bio kao zlatna ribica koja kaže: "šta? nema problema"... - rekla je Sofija.

- Ti si rekla da Dane nije običan deda, da nosi džempere od 800 evra, da su mu ruke pune zlata i da vozi Jaguara, koliko je u tvojim očima bio hot i moćan - pitao je Darko.

- Ja jesam više puta ovde rekla da je on deda i kada je Jovana pravila ono kod Toše, kada sam videla Jovanu onako sa štapom, iskrivljenu, razmišljala sam da liči na Luku...On uvek nosi kačket, ja ga ne znam bez kačketa. Istina je da nije mogao da hoda, imao je problem - rekla je Janićijevićeva.

- Onda može i da je*e - dobacio je Terza.

- Nije mogao da hoda i da sedi kako treba, znam da kada se vraćao u Skoplje pošto je dolazio da donese poklone, on je pričao sa Nikolom da mora da sedi pozadi - rekla je Sofija.

- Rekla si da ne izgleda tako staro, da li ti je zbog toga bio privlačan za ljubljenje - pitao je Darko.

- Prvi poljubac davno zaboravljen (smeh)...Pa dobro, Darko, tako je - rekla je Sofija.

- Šta te loži na njemu, osim para - pitao je Darko.

- Ništa, da, samo lova - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić