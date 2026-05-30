ON JE ZA MENE ZAVRŠENA PRIČA: Aneli ozvaničila kraj odnosa sa Đukićem, Anđelo stavio tačku na prisnost sa Boginjom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca novinar postavio je pitanje Aneli Ahmić.

- Posle Đukićeve nove epizode sa Dušicom šta imaš da kažeš - pitao je Joca.

- Pao mi je u očima, nemamokomunikaciju. To govori o njemu - rekla je Aneli.

- Da li misliš da se i dalje pravda, pere od nekih stvari - pitao je Joca.

- To je njegov način učešća. On ništa nije novo uradio. Izbegavam da komentarišem. Ništa on nije napravio - rekla je Aneli.

- Je l' mu valjan argument da je slobodan, nisam u vezi, mogu da radim šta hoću - pitao je Joca.

- Ja šta god da kažem ispašću glupa. Nemam ništa da kažem. Nikada ga nisam uvukla u problem, pokušala sam odma da napadnem Asmina ne bi li mu on nešto rekao. Branim ga indirektno. Za mene završena priča. Ne želim se povezivati sa njim. Mišljenje o njemu kao čoveku mi je okej. Ovde je imao više žena, čas mu se sviđala ova, čas ona - rekla je Aneli.

- Za koje stvari Aneli stvara tenziju posle svake emisije? - pitao je Joca.

- Ako ste pratili šta je bilo u igri istine onda je sve jasno. Ona je rekla po stoti put da joj se ne obraća, ja sam to iskulirao. Posle je sela na čelo stola i nešto dobacila. Konstantno je podizala tenziju, gunđala za neke stvari. Ja sam sve to kulirao i onda pred svima ide i govori ne obraćaj mi se. Neću da dopuštam neke stvari koje sam dopuštao u prethodnim sezonama - rekla je Aneli.

- U kojim situacijama se Aneli blamira i ispada smešna? - pitao je Joca.

- Mogu da tvrdim da ljudi više vole da je vide kad je sa Mnom pozitivna nego kad sedi ovde i svađa se - rekao je Filip.

- Koje su to sve stvari koje su te udaljile od Boginje? - pitao je Joca Anđela.

- Udaljilo me je to što je bila žurka i što se izdešavalo kad je bila vođa. Zanela se i ponelo ju je to. Igra rijaliti i uzima Filipa za omiljenog, a dobra je sa Aneli. Nije pametno da imamo toliko prisno igranje. Desila se žurka, ona je popila malo više i video sam u kom smeru je išlo. Smatram da ne možemo da se vratimo u onakav odnos jer mislim da igra rijaliti preko mojih leđa. Zaigrala se, zanela se. - rekao je Anđelo.

- Kad on može da kaže da igram rijaliti mogu i ja da kažem da on igra rijaliti. On zna kakav odnos imamo kada nisam pijana. Sedi na dve stolice. U odabranima radi jedne stvari, a ovde druge. Ovde sedimo, gledamo se i smeškamo i onda se Stanija okrene i krene da cokće. Nije tu čist odnos. Ona se ubacila u odnos, a ne ja. Nisam igrala rijaliti. Ja sam Filipa stavila iz zajebancije i znala sam da neće ići sa mnom da spava - rekla je Boginja.

