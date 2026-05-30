ĆUTI KAO MULA, A ON NE VOLI TAKVE: Nakon što je Vanja zabila Ivanu nož u leđa i tokom nominacija Odabranih navela njegovo ime, oglasio se njegov kum Gera i izneo svog stav: ŠTA JE OČEKIVALA ONA?!

Nije se libio da iznese svoj stav!

Tokom nominacija Odabranih, bivša devojka Ivana Marinkovića, Vanja Prodanović, iznenadila je učesnike ''Elite'' nominovajem svog nekadašnjeg partnera. Njen postupak navukao je veliki gnev takmičara, s obzirom na to da mnogi misle da ima veće neprijatelje u Beloj kući, a da s njim ima blizak odnos, da bi takav potez načinila.

Portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Ivanovim kumom Draganom Petrovićem Gerom, koji je izneo svoje mišljenje o ovoj situaiciji.

Ivanov kum Gera je istakao da je uvideo obostranu privlačnost, ali da Vanja do sada nije pokazala kapacitet da zadrži Marinkvića.

- Vanja je legla sa Ivanom posle Filipa. Posle je imala se*s sa Ivanom. Ovako joj odgovara i sve, a želela bi da ima manji stomak. A šta očekivala ona?! Da je oženi unutra? Ona nije loša devojka, maksimalno ih podržavam, ali mora i ona nekako da vidi šta će. Pomirenje zavisi od Ivana i od nje. Ona je kudila Ivana tokom noiminacija, jer ne želi da kaže da želi da se pomiri. To je igra mačke i miša. Njoj je bila sigurica da se veže uz njega, da ostane s njim do kraja. Da ga nije gotivila iskreno, s njim ne bi ni legla. Mislim i da on nju gotivi, ali ona ne ume s njim. Ne ume da mu zadrži pažnju. Ćuti kao mula, a on ne voli takve osobe. Mislim da bi sve bilo drugačije da je malo otvorenija. Verovatno će doći do toga da se pomire, posle rijalitija, ako stupe u kontakt. On je situiran, ima stan u centru grada, malo bi i prosperirala pored njega - istakao je Ivanov kum.

Autor: S.Z.