Anđelo unakazio Kačavendu: Brutalnim prozivkama je zakucao za dno, pa Janjušu zamerio jednu stvar! (VIDEO)

Bukti rat!

Takmičari u Beloj kući ove noći imaju prilike da biraju između Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, a Anđelo Ranković dobio je reč kako bi nominovao.

Ove godine provodim više vremena sa njim nego ikada ranije. Do prošle nominacije mislio sam da ima veoma lepo mišljenje o meni, a onda sam shvatio da baš i nije tako. Kada je rekao da bi voleo da sam ja bio na njegovom mestu u situaciji sa Milenom, shvatio sam da to ne možeš da poželiš nekome koga smatraš prijateljem. Takvu stvar možeš da poželiš samo najvećem neprijatelju. Naravno, malo se šalim. Što se tiče Janjuša, ove godine imamo najbolji mogući odnos. Poznajemo se dugo, možda ga od svih ljudi ovde poznajem najduže, a verujem da i on mene dobro poznaje. Kroz sve sezone imali smo sukobe, svađe i teške reči. I on je meni govorio svašta, i ja njemu. Dešavalo se da se sretnemo u gradu, da imamo zajedničke prijatelje, pa čak i da budemo na istim mestima, a da se ne javimo jedan drugom. Drago mi je što smo danas u ovakvom odnosu, jer realno imamo mnogo zajedničkih prijatelja. To nisu poznanici, već ljudi sa kojima obojica provodimo vreme godinama. Mislim da je ovo sada pravo stanje stvari između nas - rekao je Anđelo i osvrnuo se na Milenu:

- Milena, ti često govoriš koliko voliš svoju porodicu, koliko su ti sinovi i bivši suprug svetinja, a upravo si ti prelazila preko uvreda i pretnji upućenih njima. Opraštala si ljudima koji su tvojoj porodici želeli zlo. Ljudi koji te ne poznaju možda pomisle da si jaka i dosledna zato što si glasna i gruba. Međutim, stav se ne pokazuje vikom, uvredama, polivanjem vodom ili ponižavanjem drugih ljudi. To nije karakter. To nije snaga. Smatram da si veliki rijaliti fanatik i da si godinama imala želju da budeš deo javne scene. Mnogo puta si pokazala da si spremna da otkriješ tuđe tajne ili informacije čim dođe do sukoba. U želji da dokažeš svoju stranu priče često uvučeš ljude koji sa tim nemaju nikakve veze. Zbog svega toga, moj utisak je da nisi osoba kakvom se predstavljaš i da je ova sezona pokazala tvoje pravo lice više nego bilo koja prethodna. Ostavljam Janjuša - rekao je Anđelo.

