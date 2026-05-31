Sofija unakazila Kačavendu: Pred svima progovorila o njenom razvodu, pa joj jednim potezom zapušila usta! (VIDEO)

Tajac u Beloj kući!

Takmičari u Beloj kući ove noći imaju prilike da biraju između Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, a Borislav Terzić Terza dobio je reč kako bi nominovao.

- Milena, ja i ti svake godine imamo žestok sukob i na to smo već navikli realno. Ti i ja napolju ne ručamo i ne pijemo kafu, ali smo dobri. Moram da kažem da si ti jako dobra majka i ne dopada mi se kad ljudi pričaju nešto što nije istina. Desilo ti se šta ti se desilo u ovoj sezoni zato što ste pre rijalitija dogovarali priču kako da zgazite Aneli Ahmić, zato ste svi i pukli. Mene i tebe spajaju, ali ja i ti nikad nećemo biti zajedno. Janjuše, tebe mnogo gotivim i mi smo super. Nemam šta da te hvalim, sve znaš apsolutno. Ostaviću Milenu - rekao je Terza.

- Milena, ti si jedna dvolična i odvratna osoba. Znaš da sve znam, samo nisi sigurna dokle mogu da idem i da li sam dovoljno spremna da iznesem neke stvari. Nisam spremna da iznesem do detalja neke stvari jer imam više mozga nego ti koja imaš godina kao moja majka. Ustala si i rekla si ovde da je moja mama j*bačica, onda sam ja ustala tebi i objasnila ko si i šta si. Ja sam te gledala dve godine i slušala kako me u oči lažeš za svoj razvod. Ti alkoholičarka jesi, imaš i papire da si se lečila u bolnici o tome neću pričati. Ne možeš da zadržiš nijednog prijatelja jer pričaš previše i onda kažeš i šta smeš i šta ne smeš. Nikako da priznaš da sa Srđanom već godinama nisi u dobrim odnosima i da očima ne može da te gleda. Nemoralna ženo sa uličarskim ponašanjem, spremna si sve zarad rijalitija i kadra da uradiš. Tvoj sin je mali gospodin koji je sa mnom pričao sa poštovanjem. Ti si cinkara koja bi prodala najrođenijeg kao što i jesi, vrati se pet godina unazad - rekla je Sofija.

