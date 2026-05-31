Subota veče u Eliti rezervisana je za emisiju "Nominacije" sa voditeljkom Ivanom Šopić. Takmičari su ove nedelje nominovali Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša.

Na samom početku večeri Asmin Durdžić je razvezao jezik o Mileni Kačavendi i njenom razvodu. On je odlučio da sačeka Sofiju Janićijević da mu se pridruži kako bi je zajedničkim snagama raskrinkali.

- Čujem da je Milenin muž bio veliki gospodin i šmeker, a ona je sa njim živela 27 godina. Očekivalo se da se ponaša kao dama. Međutim, njen rečnik, način govora, ponašanje i smejanje ne odaju utisak žene koja je toliko godina provela pored jednog gospodina. Druga stvar, ako već govoriš o poštovanju, trebalo bi prvo da poštuješ svoje sinove. Tvoji sinovi imaju 25–26 godina, to su odrasli ljudi. Da ih zaista poštuješ, ne bi javno pričala o intimnim odnosima sa Janjušem, niti bi u pijanom stanju pravila scene kakve svi gledaju. Možda jesi bila dobra majka nekada, ali imam utisak da te je rijaliti promenio. Smatram da bi trebalo više da vodiš računa o svom ponašanju, prvenstveno zbog svoje dece, ali i zbog slike koju šalješ javnost. Tebi je mlađa devojka smuvala Srđana i uzela sve, zato mrziš mlade devojke, ali čekam da Sofija prva progovori - rekao je Alibaba.

Ubrzo je i Anđelo Ranković bez zadrške progovorio o Mileni. On nije štedeo reči, te ju je i ovog puta unakazi brutalnim uvredama.

- Milena, ti često govoriš koliko voliš svoju porodicu, koliko su ti sinovi i bivši suprug svetinja, a upravo si ti prelazila preko uvreda i pretnji upućenih njima. Opraštala si ljudima koji su tvojoj porodici želeli zlo. Ljudi koji te ne poznaju možda pomisle da si jaka i dosledna zato što si glasna i gruba. Međutim, stav se ne pokazuje vikom, uvredama, polivanjem vodom ili ponižavanjem drugih ljudi. To nije karakter. To nije snaga. Smatram da si veliki rijaliti fanatik i da si godinama imala želju da budeš deo javne scene. Mnogo puta si pokazala da si spremna da otkriješ tuđe tajne ili informacije čim dođe do sukoba. U želji da dokažeš svoju stranu priče često uvučeš ljude koji sa tim nemaju nikakve veze. Zbog svega toga, moj utisak je da nisi osoba kakvom se predstavljaš i da je ova sezona pokazala tvoje pravo lice više nego bilo koja prethodna. Ostavljam Janjuša - rekao je Anđelo.

Vanja Živić je osula drvlje i kamenje po Kačavendi, zbog čega se ona upalila i zatražila svoje pare nazad.

- Smatram da apsolutno nisi kompetentna da komentarišeš bilo koga ovde. Mislim da bi prvo trebalo da pogledaš sebe, svoj život i svoje postupke, pa tek onda da komentarišeš druge ljude. Kada bi to zaista uradila, verujem da bi samo sedela i ćutala, jer ne bi imala mnogo toga da zameriš bilo kome. Mislim da si i dalje opterećena ovim čovekom koji sedi ovde. Očigledno je da ga nikada nisi prebolela. Ne znam šta taj čovek ima pa su mnoge žene izgubile glavu za njim, ali kod tebe je posebno zanimljivo jer si žena sa životnim iskustvom i trebalo bi da mnogo bolje procenjuješ ljude i odnose. Po mom mišljenju, veoma si neostvarena i nesrećna osoba. Tu prazninu pokušavaš da sakriješ vikom, galamom, uvredama i uličarskim ponašanjem. To ti je maska, a maska iza te maske vidim osobu koja nije zadovoljna sobom i koja se još uvek traži - rekla je Vanja.

- Ona je jedna velika dama, dovoljno je da ona postoji ovde i gledaoci navijaju za nju. Pare si mi dužna i ako mi ne vratiš redovno kako sam ti dala, onda ćeš mi vratiti sa kamatom sudski - rekla je Milena.

Sofija Janićijević se pridružila žestokom raskinkavanju Milene Kačavende. Konačno progovila o njenom razvodu, pa je prozvala alkoholičarkom.

- Milena, ti si jedna dvolična i odvratna osoba. Znaš da sve znam, samo nisi sigurna dokle mogu da idem i da li sam dovoljno spremna da iznesem neke stvari. Nisam spremna da iznesem do detalja neke stvari jer imam više mozga nego ti koja imaš godina kao moja majka. Ustala si i rekla si ovde da je moja mama j*bačica, onda sam ja ustala tebi i objasnila ko si i šta si. Ja sam te gledala dve godine i slušala kako me u oči lažeš za svoj razvod. Ti alkoholičarka jesi, imaš i papire da si se lečila u bolnici o tome neću pričati. Ne možeš da zadržiš nijednog prijatelja jer pričaš previše i onda kažeš i šta smeš i šta ne smeš. Nikako da priznaš da sa Srđanom već godinama nisi u dobrim odnosima i da očima ne može da te gleda. Nemoralna ženo sa uličarskim ponašanjem, spremna si sve zarad rijalitija i kadra da uradiš. Tvoj sin je mali gospodin koji je sa mnom pričao sa poštovanjem. Ti si cinkara koja bi prodala najrođenijeg kao što i jesi, vrati se pet godina unazad - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić