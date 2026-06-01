Što je povređuje ako je zaljubljen u nju? Luka sve više sumnja u Filipove namere prema Aneli! (VIDEO)

Stao na stranu bivše!

Voditeljka Ana Radulović u "Šiša baru" ugostila je Luku Vujovića sa kojim je pričala o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Ja sam iskreno uradio ono što je bilo do mene kada je majka došla, konkretno zbog Milene, i rekla: „Otac ti je rekao da spustiš loptu, da je ne vređaš.“ Znam da to ružno izgleda, bez obzira na to kakve Milena ima postupke, dobre ili loše, da li je ljudi napolju vole ili ne vole. Možda će neko ko mene podržava reći: „Bravo, treba da je gaziš, gazila je ona tebe godinu dana, lagala je za tebe.“ Ali opet, ne ide. Starija je od mene, žena ima pedeset i nešto godina. Znam da sam tada loš i prema sebi. Kada se probudim i izvređam takvu osobu, ne osećam se dobro. Nisam imao priliku da tako postupam prema Milici Dugalić prošle godine, niti prema Zorici Marković. Nikada nisam imao verbalni okršaj koji bi došao do te mere da moram tako da vređam - rekao je Luka.

Da li je tebi delovalo da je Milena malo potonula? Da je, recimo, ranije bila mnogo drčnija, imala više samopouzdanja, a da je posle određenih situacija i stvari koje su iznošene o njoj u Beloj kući izgubila deo te snage? - upitala je Ana.

- Da, jasno je i evidentno da Milena više nije neko ko ima autoritet, strah i trepet u kući. Za to postoji samo jedan razlog. U prethodnim sezonama ulazila je u sukobe sa ljudima koje nije poznavala i držala je distancu. Na primer, ove sezone odmah nekome ne pruži ruku, izvređa ga i ta osoba pomisli: „Neću da se zameram s njom, čuo sam kakva je bila ranije.“ - rekao je Luka.

- Da li misliš da će nešto biti između Filipa i Aneli? - upitala je Ana.

- Za Filipa mogu da kažem da je folirant jer što povređuje Aneli ako zna da je zaljubljena u njega? S druge strane vidim da Aneli jedina ima komandu nad njim. Vidim da mu je krivo što smo se mi posvađali, ali krivo je i meni. On je danas došao da me budi da mu dam pivo, kad popije onda me grli i vidim da mu je krivo. Oni kad bi uplovili u vezu, puklo bi posle tri dana. Aneli je ozbiljan folirant jer je ljubomorna, a ovde kao je ne zanima kad Filip ode sa Dušicom - rekao je Luka.

Autor: N.P.