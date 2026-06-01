Šok nad šokovima: Nerio priznao sve o aferi sa transvestitom, nastao muk! (VIDEO)

Ovako je prevario Hanu!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a na samom početku pričao je sa Neriom Ružanjijem o saznanju da je pred ulazak u "Elitu" prevario Hanu Duvnjak i to sa transrodnom osobom.

- Došlo je do svađe između Hane i mene. Prepirali smo se u sobi, prebacila mi je da sam je prevario i da će reći, a onda sam je preduhitrio i sam rekao sa kim sam je prevario. Ja sam nju prevario sa transvestitom. To je bilo mesec dana pre nego što sam ušao, imali smo svađu, polomio sam prozor i rekla mi je da se ne vraćam. Ja na prvu nisam znao, ali sam kasnije saznao. To je bio naš prvi susret, a posle toga smo se videli još dva puta i taj treći put je bilo to, a prvi put to nije bilo - govorio je Nerio.

- Je l' izgleda onako lepo kao žensko i saznao si kad je trebalo nešto? - pitala je Stanija.

- Nije to bila emocija. Ja sam Hani kasnije sam to rekao. Sumnjam da priznanje može da ima posledice, možda ako nastavimo da imamo svađe i buran odnos. Rekao sam jer sam bio besan i popio sam, a ona je tako rekla i mene ne može da drži u šaci. Mene nije sramota, iskreno me boli k*rac. Samo da se ogradim i kažem da nemam epitete prema muškarcima i da nikad ne bih bio sa muškarcem - nastavio je Nerio.

- Viktore, gde si danas spavao popodne? - pitao je Mića.

- Kod Mine u krevetu. Nećemo biti u vezi, legli smo, pričali i popili malo. Bilo je lepo i to je to - rekao je Viktor.

- Alkohol je učinio svoje. Oni ovde ne mogu da se osvoje jedno od drugog - dodao je Miki Dudić.

Autor: A. Nikolić