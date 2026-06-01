Red poniženja, red strasti! Mina ne odustaje od ideje da vrati Viktora, on pomirenje ne vidi ni na mapi, a evo ko je napustio Elitu (VIDEO)

Nedelja veče rezervisana je za emisiju "Izbacivanje". Voditeljke Dušica Jakovljević i Ana Radulović potrudile su se da izvuku sve informacije od takmičara Elite 9.

Mina Vrbaški je u razgovoru sa Anom Radulović ogolila dušu o svom odnosu i problemima sa Viktorom Gagićem. Ubrzo je shvatila zašto nikako ne dolazi do zvaničnog pomrenja između njih.

- On je u četvrtak rekao da će da drži do sebe, rekao je da si najveći blam i bio je izričit - dodala je voditeljka.

- Da, on je tad to mislio, kao što sam i ja. Prosto prođe jedan dan. drugi, video je da sam popustila i da sam počela da razmišljam drugačije, pa je on sam prišao. Ja kad sam legla u krevet konstantno je dolazio, gledao, rekao da me voli. On ima 19 godina i bori se sam sa sobom. On je danas u jednom trenutku rekao: "Lepo mi je sa tobom i kad si tu, ali bi mi bilo lepše da nema kamera", a to je jer se loše oseća zbog porodice jer misli da kad je sa mnom njih povređuje i meni je to teško da prihvatim - nastavila je Mina.

Viktor Gagić bio je naredni gost u Šiša baru. On je ovom prilikom priznao da emocije prema Mini nisu prestale i da to ne prolazi preko noći, ali i da ga ona vrlo lako namami da ponovo budu bliski.

- Popili smo i opustili se, šta da radimo? Emocija ne može da prestane preko noći, ali blam me našeg odnosa i šta se sve izdešavalo između nas. Naši problemi su me odvukli od nje, ali danas kad je vidim nasmejanu me namami i emocije nisu prestale - rekao je Viktor.

Tanja Stijelja Boginja je nikad brutalnije oplela pod odnosu Mine i Viktora jer je provalila da su foliranti. Takođe, ona je istakla da Mina njega vrlo lako namami da budu intimni.

- Došlo je na moje kako sam komentarisala. On spava sa devojkom, a onda kaže da nije u vezi. Ja sam videla da se Mina njemu smejala, kao da nas prave ludima i igraju rijaliti. Posle nominacija se juče kupao, a ona ga je čekala, a kao ne pričaju. Kad je on izašao lupio ju je po d*petu. Ona se sad zbližila sa Aneli, a on Aneli uvek prvi dobacuje. Ja ne mogu da shvatim da oni nas prave budalama, a doći će na moje da igraju rijaliti oboje... Oni skandali, lomljavina, plakanje, a onda zajedno. Ispada da se Mina opet ponizila i ne možemo nju da krivimo. Izgleda da ona njega mami da imaju odnose - pričala je Boginja.

Na samom kraju večeri voditeljka Ana Radulović saopštila je da je Milosava Pravilović zauvek napustila Belu kuću odlukom glasova.

Autor: A.Anđić