Skandal na podeli budžeta: Asmin oteo novac za raspodelu, nije mogao da izdrži Dačina pravila (VIDEO)

Haos!

Dačo Virijević dodelio je sledeći budžet Aneli Ahmić.

- Aneli Ahmić je najveći blam ove sezone. Mogu da te krunišu kao njavećeg blama. Ti si bezdušna, nikoga ne voliš. Tebi je bio preči odnos i da li će narod da podrži tvoju vezu sa Asminom, nego ono što je izgovorio za tebe, tvoju majku i ćerku. Ti takođe nisi dobra majka. Ti si pečatirala sebe ove sezone sa hotelom. Pljuvala si me jer sam iznosio svoje mišljenje. Moralne devojke ne dozvoljavaju sebi da stupaju u vezu sa čovekom koji je sto puta rekao da neće biti sa ženom koja ima dete. Moral možeš da zastupaš jedino Grofici kući - rekao je Dačo.

- Mene tvoje reči ne dotiču. Budžet neću uzeti. Ti nisi validan da nekome kaže bilo šta. Ja poštujem svačije mišljenje. Ja ću ove sedmice ostati bez hrane - rekla je Aneli.

- Ovo je odgovor na vaše polivanje i na vaše sve. Dajem vam ono što najviše volite, a to je novac - rekao je Dačo.

Asmin Durdžić je skočio i uzeo kofere sa budžetima od Dače jer on nije želeo da im donosi, već su morali da uzimaju.

- Zahvali se Maji što ti vraćam pare - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić