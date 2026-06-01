Ko kaže da će mu biti žena? Miki Dudić ponovo javno isponižavao Enu Čolić i progovorio o njenoj prošlosti, izgleda da je baš ne želi za snajku! (VIDEO)

Takmičari ostali u šoku!

U toku je ''Podela budžeta'' Dače Virijevića, a on je naredni budžet dao Tanji Stijelji Boginji.

- Mali budžet ide za Boginju. Na početku si mi bila tako odvratna, vređala si i bila nekulturna. Mislio sam sve najgore o tebi, a to zapravo nisi ti. Opet svoju moralnost vrlo lako prodaješ, a mislim da nisi takva. U odnosu sa Filipom si se pokazala kao uhoda, mislim da ti se samo Filip sviđao i sviđa i dalje. Imale su ovde i gore, ali pričam o tebi. Ovo sa Anđelom ti sada ne treba, prišla si mu juče i on te iskulirao. Ti ćeš vrlo brzo da se ostvariš kao majka, ne bi trebalo da ti se dešavaju ovakve stvari jer ti nisi klinka. Gotivim i tebe i Boru, katastrofa mi je što se vređate. Odnos sa Anđelom ti je totalni blam i ispadaš donja, to moraš da znaš. Ne dopada mi se što si uvek birala da ti devojke budu meta, a ne muškarci. Nemoj da se blamiraš više, alkohol ti ne treba - rekao je Dača.

- Hvala Dačo - odgovorila je Boginja.

- Mali budžet za Mikija Dudića. Ja sam o tebi imao mišljenje da si d*pelizac i svađali smo se na početku, međutim promenio sam mišljenje o tebi. Video sam da se svaka zvezda ovde pozdravila sa tobom, to je veliki uspeh. Ne sviđa mi se kod tebe što si izrekao one stvari za Peju i Enu, takmičari pričaju da si ljubomoran na brata zbog neke imovine. Ti nemaš potrebe da blatiš Enu koja je sada devojka i biće žena tvom bratu - rekao je Dača.

- Odakle tebi to da će ona biti njemu žena? - upitao je Miki.

- To je valjda logično kad su već toliko zajedno - rekao je Dača.

- Ja sam samo ljubazan, a znam da budem i bezobrazan. Meni je moj brat sve na svetu, to što ti pričaš je igranje jeftinog rijalitija. Možda sam malo preterao što sam javno neke stvari pričao za Enu, ali šta sad. Ja moram da kažem svoje mišljenje zbog svega što je ona govorila za moju majku i mene. Ja verujem da će ljudi da se promene i da će ona da se promeni, ali ja sam rekao svoje mišljenje. Ona ima prošlost koja se meni ne sviđa - rekao je Miki.

- Možda su Enu prihvatili baš svi i ti odavde sad praviš neprijatnu situaciju - rekao je Dača.

- Ja sam isto doživljavao neprijatnu situaciju, želeo sam da budem realan i iskren - rekao je Miki.

Autor: N.P.