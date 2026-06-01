Šok saznanja o Urošu Staniću: Borio se za život kao dete, zbog dve ozbiljne operacije srca mogao je da UMRE! (VIDEO)

Muk u Eliti!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Danila Dače Virijevića. On je naredni srednji budžet dao Urošu Staniću.

- Uroše, ti si najveći provokator u kući. Ti ovde nikome nisi pretnja... Kod tebe mi se jedino ne dopada jer možeš da budeš kvalitetan komentator i da rešetaš bez uvreda, ali ti van stola dobacuješ. Ne treba da provociraš Boru, znaš kako on reaguje. Bora je čovek koji svakog dođe da pomazi, pa on je i mene pomazio. Za stolom ti ne treba svađa sa Lepim Mićom. Ti svima kažeš u facu. Meni se dopada kad ti imaš neke fore, kad pokažeš da si drugačiji. Ovde ti ne treba spuštanje lopte sa ljudima koji te napolju neće fermati. Ja sam čuo da ti je samo Aneli pomogla, ne znam za Anitu i Janjuša. Jelena Ilić i ja smo stajali i prišli su nam tvoji baba i deda, a ja sam mislio da su te se svi odrekli. Oni su se njoj izvinjavali. Tvoj deda mi je rekao da si imao dve ozbiljen operacije srca, da je bilo pitanje da li ćeš da preživiš i da je malo falilo kao mali dečak da umreš. Vidi se da imaš neke traume iz detinjstva i da nisi bio voljen u mladosti. Čim si toliko posesivan u prijateljstvu vidi se da nisi imao ljubav od strane oca - govorio je Dača.

Obezbeđenje je moralo da reaguje jer je došlo do žestokog sukoba između Uroša i Bore Santane, koji su po ko zna koji put žestoko zaratili.

Autor: A. Nikolić