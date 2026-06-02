Maja i Stanija imaju dogovor da iskoriste Alibabu? Bivši takmičar Elite razvezao jezik, sve sigurniji u pomirenje bivših drugarica! (VIDEO)

Šok preokret!

U emisiji ''Pitao bih za druga'' na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su Slobu Josipovića, bivšeg rijaliti takmičara koji je govorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Da li si iznenađen ulaskom Maje i Asmina u vezu? - upitao je Panda.

- Mislim da se Stanija i Maja lepo igraju sa Asminom. Setite se Stanijinog ulaska i njene šetnje sa Majom kada je dovoljno stavila Maji do znanja da ga ne voli više. Stanija je rekla: ''Inteligentna si, znaš šta ti je činiti''. Maja mnogo više vređa Asmina nego što vređa Staniju, znači biće lako da se njih dve pomire. Ne znam da li se sećate da je Stanija govorila da će Asminu najveća kazna biti Maja Marinković. Njih dve igraju igru s Asminom, mnogo više govore mimika tela - rekao je Sloba.

- Asmin ističe često da Maja njega ispod pokrivača provocira - rekao je Panda.

- Maja će igrati igru s njim do samog kraja, mi smo videli u mnogim situacijama da Maja njega nije volela. Zanimljivo mi je kada se Maja posvađa sa Asminom onda uzme da ga bije Lemurima i tada dokazuje da su joj i oni bitniji od Asmina. Njihova veza neće uspeti pogotovo zato što Mevlida i Mustafa ne podržavaju Maju - rekao je Sloba.

- Kako ti se čini Stanija? - upitao je Panda.

- Ona je godinama unazad pokazala da se nikad ne vraća bivšim odnosima, tako da sam siguran da se neće miriti sa Asminom. Stanija je dozvolila sebi onaj incident sa Urošem što nije trebala, ali vidim da je jako sujetna kada se igraju igre istine - rekao je Sloba.

Autor: N.P.