Znao sam da je transvestit, dva puta me je... Nerio otkrio detalje PREVARE Hane 20 dana pred ulazak u Elitu, učesnici pred svima RASKRINKALI njene simpatije prema Terzi (VIDEO)

Šok-skandal!

Voditeljka Ivana Šopić započela je "Pretres nedelje", pa je tako podigla Nerija Ružanjija, koji je ovom prilikom otkrio detalje prevare Hane Duvnjak sa transvestitom.

- Jeste, da, jeste šokantno. Tri dana smo se viđali...Hana i ja smo imali svađu, to je bilo u vreme kada su nam slikali auto i slikali stan. Ja sam znao ko je slikao stan i kola, pa se nisam strašno uznemirio. Staklo na vratima je puklo, meni je ruka prošla kroz vrata i nakon tog pucanja stakla i ona mi je rekla: "ne obraćaj mi se više, ne moraš ni da dolaziš", ja sam otišao. Išao sam na posao, upoznao sam uveče tu osobu. Na prvu nisam znao, kasnije sam znao. To je bio neki hir, nikada nismo imali se*s, nikada nije došlo do toga. Bilo je pu*enje ku*ca, ono meni, ja nisam nikada - rekao je Nerio.

- Je l' tebi ta osoba priznala od početka - pitala je Ivana.

- Tada sam to negde i saznao, u tom trenutku je bilo kasno. Ja sam sam rekao i priznao, grizla me je savest, ona je to oprostila i nastavili smo odnos...Na prvu nisam priznao o kakvoj osobi se radi, kasnije sam rekao, ali je Hani lakše palo kada je čula o kakvoj osobi je reč - rekao je Nerio.

- Koliko puta je bilo pu*enje - pitao je Asmin.

- Dva puta, saznao sam prvi put da ima ki*u - rekao je Nerio.

- Hana, je l' si pokušala da poljubiš Terzu - pitala je voditeljka.

- Ne, to je bilo kada mi je dao pivo na žurki, ja sam ga poljubila u obraz. Ja sam rekla da bih to i trezna uradila, nisam ga zažvalila, ljubila sam ljude u obraz...Nisam tako brzo oprostila, ali nisam htela da ga ostavim. Ja sam samo rekla u sobi iz besa: "nemoj da kažem s kakvom si me osobom prevario", ja sam se zaklela u Ariju da nikada ne bih takvu stvar iznela nikome, da je došlo do toga, rekla bih, lupam, da je moja drugarica - rekla je Hana.

- Ja sam nju pitao ovde: "ko ti se sviđa", ona mi je rekla: "sviđa mi se Terza", da Bog da umro ja ako lažem - ubacio se Bora.

- Ja nisam imala vremena da pređem preko toga, jer je on 20 dana posle toga - rekla je Hana.

- Ja sam svestan da Hana to ne bi ni rekla, ja u besu kažem sve, i šta mislim i šta ne mislim, rekao sam i to i šta sada da radim - rekao je Nerio.

- Ona tebi opet govori: "nisi me branio od Aneli", opet nastavljate priču o Aneli - rekla je voditeljka.

- Ja se izvinjavam njoj za to i Siti jer sam ih nazvala ku*vom, Aneli je htela da me smiri, jeste bila agresivnija, ali nisam trebala tako. Ja nemam simpatije ni prema kome osim prema Neriju, Terza nije moj tip. Ja sam s tobom pričala u Odabranima, rekao si mi ceo život i meni to nije tako, ja ne volim takav život i to je to - rekla je Hana.

- Ovaj odnos je lakrdija, čim popiju pokažu pravo lice. Što se tiče Hane, s Borom smo sedeli, ona me je provukla i Filipa Đukića...Ona je devojka koja ima ovde, hajde da kažeš, muža i dete napolju, pa je mnogo slobodnija bila kada sam ja u pitanju...Kako je ona Aneli gledala, ona u svađi ne zna šta izgovara, pet puta mu je u sobi rekla: "nemoj da kažem s kim si me prevario", muža si navlačila da kaže sve sam. Na svu muku sinoć što je bilo sa Aneli, sve što se dešava njoj, pa dolazi da joj je nećak bio sa transvestitom - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić