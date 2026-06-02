Ova se ŽVALILA sa Takijem, a dečko joj za majku rekao... Janjuš podržao Nerija i osudio Hanu, Aneli skočila na Teodoru Delić (VIDEO)

Karambol za crnim stolom!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Pretres nedelje", dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi dao svoj sud o Neriovoj prevari Hane Duvnjak sa transvestitom.

- Nerio, ti jedino treba da se ljutiš na ženu što te je dovela do ove situacije mesec dana pred kraj rijalitija. Ne može da se nađe opravdanje, ti si ga pos*ala ovde, a mogu da pomislim da ovo radiš zbog rijalitija. Ona voli rijaliti, voli da se priča o njoj, videla je jedan period da oni ne postoje, on to ne traži niti želi da komentariše, ona je ta koja ne zna da se ponaša...Nisu ni svesni da posle ove svađe kada im se psovalo dete i kada su se blamirali, nisu rekli: "daj da stanemo ovde da se ne blamiramo". Ja sam od prvog dana rijalitija pričao, ona svesno ide do kraja da kaže svom mužu na sve probleme: "reci s kim si me prevario", to je da se ide svesno da se o tome priča. Kao da su čekali da dođe na ovo, da bi se o ovome pričalo. Nije ti ni Aneli, ni Asmin problem, ona je, ona te je uvukla u sve ovo. Ne bi sigurno Nerio iz čista mira ustao i rekao da se ovo desilo. Ja njega gotivim, meni neće ništa promeniti da li je njemu transvestit pu*io ku*ac - rekao je Janjuš.

- Svako ko je rekao da sam kriva, ja sam kriva, ja sam sj*bala ovde. Ja se stvarno izvinjavam za to što sam rekla za Aneli i Situ da su ku*ve - rekla je Hana.

- Ona je licemerna, kao brani Nerija, kog je ona usr*la. Kada sam joj videla facu i kako trčkara za Tošom, ona je neko ko je sujetan i ljubomoran na svog izabranika. Zašto nije završila sa njim kada je čula za to?! Nerija ja razumem u ovoj situaciji, prvi kad pređeš sve u redu je, drugi put si glup ili budala. Ti si time što si drugi put radio, potvrdio da te privlači. Ništa tu nije sporno, sporna je njena namera. Ovo je autodestruktivna porodica, iskreno, kako ja nisam tako te neke stvari uradila?! Mislim da je Nerio malo labilniji i za to je kriv neko ko ga je čuvao ili odgajao - rekla je Teodora.

- Čuj da mi ova dr*lja govori o porodici, njena mama se zaliva šampanjcem, ona se žvali sa Takijem...Ej, ovaj njen (Bebica) govorio za njenu mamu da je ku*va - urlala je Aneli.

- Mislim da Nerio nije loš momak, hoće da odbrani i Hanu i sve to, ali mislim da su neke posledice vidljive i očigledne...Ne znam da li ste primetili kako sve prebacuju jedni na druge, ti si isto povezan sa Ahmićima, ovo je majka tvog deteta Asmine. Ispadaš smešan! Kapiram da oni sada likuju, sve je to meni jasno, mislim da je ovo karma, svima se sve vraća i dešava im se ovo jer su loši ljudi - dodala je Delićeva.

Autor: Nikola Žugić