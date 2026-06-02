Nek ne dolazi na finale: Alibaba ne želi da vidi Mevlidu zbog vređanja Maje, a evo koju poruku je uputio Neni opoziciji! (VIDEO)

Najavio da će se igrati sa svima!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asmina Durdžića kako bi progovorio o mami Mevlidi i Neni Opoziciji.

- Asmine, tvoja majka se uključila na Tik Tok dok ti je Nena poručila: ''Mene niko ne može da ucenjuje, bolje ti je da se ne igraš'' - rekla je Ivana.

- Ako je Nena rekla da se ne igram, kad izađem igraću se s njom baš kako ja želim. Ona ukoliko pljuje moju devojku, može slobodno da prestane da podržava. Što se tiče moje majke ako se već tako ponaša, nema potrebe da mi dolazi na finale jer ne želim da je vidim. Sve ću joj reći kada izađem, ona treba da se zabrine za sebe. Na mene nije mogla mama da utiče kad sam imao 16 godina, a ne sada. Brat me razočarao jer mi nije jasno kako dozvoljava neke stvari, a ako on dozvoli da je mama na Tik Toku onda i on nije normalan - rekao je Alibaba.

- Nena o njemu mnogo zna, bolje da ne progovara - rekla je Stanija.

- Nena može da puši k*rac, ja ću tek da pričam o njoj - rekla je Maja.

Autor: N.P.